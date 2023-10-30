柯文哲稱徐春鶯避國防委員會 卓冠廷轟：8個都不該去！
民眾黨有意延攬台灣新住民發展協會理事長徐春鶯列入不分區立委名單，卻被爆出是共產黨出身，也參加多次統戰活動。黨主席柯文哲稱不要參加國防委員會，其他委員會沒有太大問題。對此民進黨發言人卓冠廷今（30）日表示，這是徹底的假議題，分析立法院8個常設委員會重要性，砲轟「8個常設委員會她都不該去！」
記者陳威叡／台北報導
卓冠廷說，徐春鶯可以去立法院哪個委員會，這是徹底的假議題，8個常設委員會她都不該去，柯文哲針對「統戰樣板人物」徐春鶯將放進民眾黨不分區立委名單這件事，等同默認，先說台灣有一百多萬外籍移民應該有代表，又脫口「去內政委員會就好」。
卓冠廷說，若今天所有人都知道她有國安疑慮，那討論適合哪個委員會根本不重要，分析立法院常設委員會，衛環委員會包含健保、防疫、疫苗都；教育文化委員會包含課綱、中生來台；國防外交委員會有潛艦、軍購；內政委員會有陸委會、民防、海巡、戶政；司法法制委員會有基礎法律秩序，民刑法；財政委員會包含金融秩序、財政、央行；交通委員會有直航、港務；經濟委員會則是農業、防檢、經貿。
卓冠廷說，國內外籍配偶含子女超過一百萬人，該不該有代表？該。中國配偶35萬人，法律允不允許有身分證的人參政，允許。質疑為什麼是徐春鶯？不用去問立委，去問哪個國會助理想得到她適合去哪個委員會？甚至如果有哪個委員會適合大家公認有國安疑慮的人參與，「那個委員會有什麼必要性？」