巷仔內／藍白合卡關變藍白拖！總統人選喬不攏　一切都是歹戲拖棚

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對於藍白合，外界在第一次幕僚會前會後雙方馬上翻臉，就已經不抱任何期待，而最後代表在野出線與民進黨總統參選人賴清德對決的人選才是雙方有沒有可能真的「合」的關鍵，不管「侯柯」還是「柯侯」，最後兩個名字不在同一張選票上，立委、政黨間怎麼合作都是空談。
而既然總統參選人才是最後的關鍵，則應該一開始就由兩方的主帥－侯友宜、柯文哲面對面坐下來談，結果14日有會前會、30日兩方黨主席會面，朱立倫再說之前談的都不算，之後再來新的協商，侯友宜始終都未和柯文哲面對面會談。
距離中選會總統參選人的登記時間僅剩下20天，雙方要談出決選方式、還要施行，都要在20天內完成，如果雙方這麼有高度共識，不會前面三個月的會談什麼都談不出來，甚至要重新來過。再者，若總統參選人這麼重要，則為何今天沒有找侯友宜一同與談？這也讓這次會談的代表性使人存疑。
如果最後侯友宜、柯文哲雙方無法整合，卻在立委選舉上雙方互相幫對方小雞站台，這種形式的藍白合作也只是便宜了柯文哲，在幫國民黨立委站台的同時幫自己衝總統票，甚至還會影響侯友宜的得票率，若最後落得侯友宜老三的下場，那真的是全盤皆輸而已。
藍白合的戲碼一吵5個月，到了最後的尾聲才開始要談整合，在侯友宜、柯文哲堅持要當總統的狀況下，再怎麼會談，也不過都是拖戲而已。