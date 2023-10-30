勞動部職場百態影片大賽 中華醫事科大護理系奪冠

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，許多青年在求職找工作時常感到茫然，不知道自己適合哪種工作，為協助青年了解自己的專業與職場契合度，分署此次透過競賽方式募集職場宣傳影片，鼓勵參與分署「補助大專校院辦理就業學程計畫」、「大專青年預聘計畫」的青年投稿，用影片將自己的工作崗位訓練成果展現，也讓民眾對各行業的職場態樣，透過影片能一窺究竟，以利後續職涯規劃。
獲得職場百態影片大賽冠軍的中華醫事科大護理系學生李品璇、蘇宣羽表示，很開心能拿第一名，影片以開刀房的護理師為主題，以口白方式帶入影片故事，使民眾能一窺開刀房護理師的工作內容，雖然邊訓練邊拍片很辛苦，但美好的果實值得回憶，希望為大學生涯留下完美ending。
劉邦棟說，「大專校院就業學程計畫」是勞動部為協助在校青年順利銜接職場，與學校及企業合作，透過補助學校辦理學程經費共同培育青年就業力，分署今年共計補助8校辦理47個學程，內容涵蓋數位資訊、醫療保健與照顧服務、行銷流通、文化創意等相關產業。
「大專青年預聘計畫」則是補助企業工作崗位訓練費，最長補助12個月，每訓練一名大專校院畢業前一年的本國籍在校生，最高補助新台幣7萬2,000元；學生於畢業後以全時工作留任企業滿30天，可申請獎勵金1萬元。劉邦棟進一步指出，勞動部日前已啟動「投資青年就業方案第二期」，大專青年預聘計畫即屬方案重點推動措施，分署今年有近350人參與該項計畫。
雲嘉南分署指出，此次競賽主要針對主題內容、故事性、創意性與網路人氣等項目進行綜合評比，最後選出前三名及佳作12名，前三名為中華醫事科大護理系「職場百藝以護理為志業」、中華醫事科大醫檢生技系「精準醫學開啟職涯視野」、南臺科大幼保系「我的工作是抱抱」，得獎影片可至雲嘉南分署官方YouTube(https://www.youtube.com/@yct066985945)欣賞。