泰BL雙男神現蹤台北玩親親！Winny抱緊Satang曝11月新「喜訊」
泰國BL劇《My School President》演員Winny與Satang首次以雙人CP組合來台北，上周六（28日）在西門町WESTAR 舉辦「Winny Satang 1st Fan Meeting in Taipei 」見面會，2人甜蜜擁抱重溫劇中「騎機車雙載」、「雨中撐傘」經典橋段，彼此間充滿曖昧的對話，當眾親了對方臉頰，並透露11月將會合體推出新戲。
記者蔡依庭／綜合報導
他們一開場合唱《No one else》掀起第1波高潮，演唱結束更展現苦練已久的中文，對粉絲愛的告白：「好久不見，遇見你是我的幸福！」立即讓全場陷入粉紅泡泡氣氛，更現學現賣問候「呷飽沒」，讓台下粉絲嗨翻。
Winny與Satang今年第2次來台舉辦見面會，但從9人變2人，他們說：「會比較緊張。」Satang對於台灣美食念念不忘，更直呼，「麻辣鍋很好吃，這一趟來還沒吃到，很想吃！」
Winny回憶起6年前來台北時去朝聖101，這次有時間想去龍山寺，聽聞是台北最有名的廟宇，所以想去祈福拜拜；Satang則是至今連台北101都還沒去過，希望有機會可以去。
Satang接著細數：「從我們第一次認識，沒想到可以走的這個地方，雖然劇裡面我們不是主角，但很開心可以來到台北舉辦見面會。再次感謝大家陪我們一起走來，繼續支持我們。」他們最後合體獻唱《Hook》，親民地跳下舞台，開心與粉絲們擊掌互動，此舉動引爆台下熱情尖叫。
台灣粉絲特別製作應援影片作為見面會的尾聲彩蛋，在影片播了結束時，現場舉起手幅並大合唱歌曲，然後粉絲驚喜為下月生日的他們提前慶生，Winny感性地說：「沒想到我們可以合作，一直以來都很愉快，未來會很認真很努力推出作品給大家欣賞。祝你身體健康、開開心心。」