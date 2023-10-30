我國Q3專利申請多達1萬8千件！台積電連8年稱霸　穩坐專利王寶座

我是廣告 請繼續往下閱讀
本國人發明專利申請4830件，其中，企業3912件成長6%，而學校375件及研究機構105件則均為負成長。金融三業件數56件下降，而國營事業21件，則成長91%。
本國發明專利前10大申請人，大多呈現雙位數的成長率。其中，台積電申請443件，以第3季而言，已連續8年高居第一；第2至第9名依序為聯法科（138件）、宏碁（92件）、友達（92件，與宏達並列第3）、英業達（87件）、群創（85件）、台達電（67件）、南亞科（66件）、新唐（62件）、瑞昱（62件，與新唐並列第9）。
其中，台達電件數成長103%，增幅最大；值得一提的是，IC設計與晶圓代工廠新唐以62件的申請數再創新高，表現亮眼。國內設計專利前5大申請人中，長庚科大33件是唯一入榜的學校，更首度躍居第一，申請件數也是該校的最高紀錄；台達電14件增加100%，成長顯著，另外，超合（10件）則為首度入榜，排名第5。
外國人發明專利申請7840件，較上年同期略增1%。前5大國家中，以日本申請3100件最多，南韓884件增加28%，成長最快；前10大申請人中，南韓三星電子以285件之姿躍居第一，與南韓韓領（168件）、日本東京威力（168件）、日本力森諾科（67件）及日本信越化學（65件），分別創下該公司史上最高紀錄。
外國設計專利前5大申請人，申請件數均為正成長，其中，德國BMW件數（63件）位居首位。