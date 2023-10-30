搶攻高檔鍋物PK橘色涮涮屋 乾杯新品牌「黑毛屋招待所」11月登場
乾杯集團最頂級鍋物品牌「黑毛屋招待所」新登場，11月1日插旗嘉義試營運海陸進口食材、仲居式侍食服務、沉浸式包廂3大亮點，全方位體現極致鍋物享受，客單價落在3000元上下，PK超夯的「橘色涮涮屋」。
記者許若茵／台北報導
台灣火鍋年產值高達400億元，乾杯集團自2013年創立「黑毛屋」後積極拓展火鍋市場，鍋物版圖涵蓋日式鍋物、重慶麻辣鍋等，累積10年的火鍋經驗，再開創黑毛屋系列最頂規的「黑毛屋招待所」，鎖定30至50歲講究質感生活的客群，以高規格海陸食材及全方位仲居服務，滿足高端顧客需求。
看好嘉義客群消費力高且高端餐飲的缺口，集團繼老乾杯進駐嘉義唯一5星級認證國際觀光飯店「耐斯王子大飯店」後，將新品牌加入陣容與老乾杯為鄰，挾帶飯店與品牌的優勢、齊力發揮綜效。乾杯集團已完成今年的展店計畫，現台灣51間分店、中國大陸23間分店，總店數74間。
籌備一年，乾杯集團鍋物新品牌「黑毛屋招待所」，選址於嘉義耐斯王子大飯店17樓，斥資千萬裝修，將202坪打造出令顧客放鬆沉浸的奢華空間，席數86席，擁有6間個性化包廂，為集團最頂級的鍋物品牌、也是最大規模的分店。精選頂級海陸進口食材及多樣化料理手法，融入細膩的日式仲居服務，全方位尊榮享受，帶給顧客一趟奢華至極的海陸鍋物體驗。消費方式採單點制，有套餐及單點品項選擇，客單價約3000元，另收一成服務費。