萬聖節「驚喜變驚嚇」！野鹿撞破玻璃闖入餐廳 變裝客人落荒而逃
萬聖節想要出門尋找驚喜，沒想到卻直接迎來驚嚇！日前在美國威斯康辛州伯洛伊特的平價餐廳 Noodles & Company，就出現一樁「驚嚇事件」，一隻迷途的鹿竟然在午餐時間衝破玻璃門闖入餐廳，讓當時在店內的整群變裝客人落荒而逃，當時監視器畫面曝光了。
記者潘毅／綜合報導
綜合外媒報導，在10月25日那天，美國的街頭上已經有著濃濃的萬聖節氣息，許多民眾都已經變裝上街，而到了當天午餐時間11點時，在當地一間Noodles & Company餐廳內，更有著許多正在排隊等待購買午餐的變裝民眾。
沒想到突然餐廳門口傳來巨響，玻璃門應聲碎裂，下一秒就有一隻體型壯碩的鹿闖入餐廳，讓現場大批客人全都被嚇得落荒而逃，才過15秒鐘左右，餐廳現場就變成空蕩蕩一片。
事後Noodles & Company發言人傑羅姆( Stephanie Jerome)受訪表示，這隻迷途的鹿後來跑到店家的廚房以及用餐區內探索了一陣子，隨後一名員工開啟了餐廳後門，鹿不久後便從那裡離開了現場。
本起事件最終沒有造成任何人受傷，而這間Noodles & Company也已進行深度清潔工作，更在隔天起推出特色菜「2 Buck Mac & Cheese」來紀念這個萬聖節前到來的驚嚇事件。