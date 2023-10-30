逾30大學實施心理假！青民協：全國2成大學通過、成學生求助契機

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衛福部統計近10年來，24歲以下青年學生結束生命的人次直線上升，10年內翻了將近3倍，引發社會討論，青少年心理健康逐漸受到重視。青民協今年所做的心理健康調查中，不少學生提到，雖然面對壓力，卻不知道如何向大人開口，也都認為自己有請心理健康假的需求，在調查中，發現許多青年習慣獨自排解情緒壓力，而非尋求社會支持。
青民協表示，如今，各大學陸續通過的「心理健康假」提供了一段時間給予學生喘息與調適的機會，讓他們能暫時遠離學業壓力；有助於減輕情緒負擔，消化和排解壓力，對當下心理狀況有相對應的幫助；一些學生可能對於自己的心理健康問題感到困惑或害怕向他人求助，心理健康假可以成為他們主動尋求幫助的契機。
據青民協的統計，目前全台已經有超過30所大學通過心理假，北部包括明志科技大學、台灣師範大學、台灣科技大學、中央大學、台北大學、台北醫學大學、政治大學、台北市立大學、康寧大學、台灣海洋大學、台灣大學、中國文化大學、實踐大學、台北科技大學、台北護理健康大學、中原大學、元培醫事科技大學。
中部包括勤益科技大學、暨南大學、逢甲大學、台灣體育運動大學、建國科技大學；南部包括屏東科技大學、成功大學、高雄大學、高雄師範大學、台南應用科技大學、嘉義大學、長榮大學、中山大學、南台科技大學；東部則有佛光大學。
青民協指出，多數大學都規定每學期最多只能請3天或5天，有些人擔心學生會「濫用」心理假，但事實上，只要透過天數上限，就能有效防止學生請假過多的問題；雖然部分學校規定達到特定天數，就必須要提供證明，但多數學校不需檢附相關就醫證明。
另外，學校也有配套輔導機制，追蹤密集請假學生，啟動三級輔導處遇機制，進一步給予學生更多協助。
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