藍白政黨協商 民進黨首發聲明「毫不掩飾公開上演政治分贓」
國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲今（30）日進行政黨協商會議，會後發表共同聲明，包括進行共同進行台灣第三波民主改革；在對等、尊嚴、友善原則下重啟兩岸對話；國會功能強化、總統應赴立院報告；最後雙方同意相互支援、將席次最大化。對此民進黨表示，藍白合公開進行權位分贓，吃相難看，柯文哲昨晚幽會郭台銘，今早又與國民黨約會，只要有政治利益可圖，說變就變， 政治操守令人瞠目結舌。
記者陳威叡／台北報導
針對藍白政黨協商，民進黨發言人張志豪表示，兩黨毫不掩飾公開上演政治分贓戲碼。首先政黨不分區名單彰顯一個政黨理念價值，民眾黨將提名具中共幹部背景的徐春鶯，徐春鶯本人更是主張兩岸統一，難道民眾黨政黨理念就是要統一? 而且徐春鶯若真的進入國會，將造成國安門戶洞開，柯文哲根本蓄意要讓中共勢力進入國會。也請問徐春鶯，未來妳進入的是中華民國的「國會」，還是中華人民共和國的「國會」？
張志豪也痛批，藍白合戲碼一拖再拖，歹戲拖棚，更公開的進行權位分贓，吃相難看，尤其柯文哲昨晚幽會郭台銘，今早又與國民黨約會，遊走各個政黨之間，只要有政治利益可圖，說變就變，一邊喊要和國民黨「結下姻親」，一邊又幽會郭台銘， 政治操守令人瞠目結舌。
張志豪指出，柯文哲長期以來，就是採取政治包牌策略，沒有自己的中心思想，簡單來說，「哪裡有利益，就往哪裡跑」。就像柯文哲的恩師李源德說，「他就是喜歡興風作浪，可惜他能力有限，只好巧言令色應付大家」；「他在過去是鬧事之輩，本性難移，現在一如既往，興風作浪是本能。」可見柯文哲一邊說要跟國民黨合作，結果又先跑去幽會郭台銘，其實就是想要把郭台銘當成自己的談判籌碼。
至於柯文哲昨天攻擊賴清德老家違建問題，張志豪再度重申，這個早期的工寮存在早於法規之前，也依法繳交相關房屋税金，房子相關整修和存在都是合於規定，目前靜待、全力配合新北市政府及經濟部後續認定。但反之柯文哲老家是「新增違建」，甚至影響消防通道，還辯稱「自家有5樓自己都不知道」，兩者完全不能相提並論。