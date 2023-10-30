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禧榕軒大飯店喜迎週年慶 推出「歡禧在1起」優惠活動

▲禧榕軒大飯店歡慶營運周年，推出「歡禧在1起」週年慶系列活動（圖／記者林怡孜攝，2023,10,30）
▲禧榕軒大飯店歡慶營運周年，推出「歡禧在1起」週年慶系列活動（圖／記者林怡孜攝，2023,10,30）

記者林怡孜/台南報導

台南知名地標禧榕軒大飯店於2022年開幕，11月即將迎來一週年慶。今天特別舉辦周年慶記者會，邀請到八方傳統藝陣創新藝團展演迎賓表演活動，熱鬧開鑼。台南市副市長趙卿惠、台南市旅館公會理事長吳俊泰、台南市餐旅教育協會理事長周立峯皆親臨致意。

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▲禧榕軒大飯店董事長張培盛表示，一年來團隊認真落實以客為尊的服務精神，希望讓前來的旅客都能滿意（圖／記者林怡孜攝，2023,10,30）
▲禧榕軒大飯店董事長張培盛表示，一年來團隊認真落實以客為尊的服務精神，希望讓前來的旅客都能滿意（圖／記者林怡孜攝，2023,10,30）
禧榕軒大飯店董事長張培盛表示，飯店即日起舉辦「歡禧在1起」週年慶系列活動，希望投入更多社會公益。這一年當中同仁們都非常努力，認真落實以客為尊的服務精神，希望讓前來的旅客都能滿意，雖然我們不是最好，但絕對會越來越好。週年慶活動除了捐血活動外還有很多的藝文活動分享，古蹟導覽活動也可以讓大家從不同角度真實認識台南。 


禧榕軒飯店飯店分別榮獲易遊網票選「全台最美飯店」、地方性台南市觀旅局「命中住定台南」活動「金獎」殊榮，對於環境永續與社會公益投入亦不遺餘力，獲得各界支持與顧客愛護肯定，並接力取得「銅級環保旅館標章」及「綠色餐廳」認證；並回饋社會支持喜憨兒及辦理捐血活動，規劃辦理多梯次「珈琲聽講古」等多面向藝文活動，解讀台南豐厚的人文底蘊。


歡慶營運周年一系列活動除了配合「台北ITF國際旅展」、「TTF大台南國際旅展」推出超值特惠專案，並於11月全月份推出「住宿餐飲優惠」各項活動，且舉辦「捐血公益愛心活動」。週年慶期間，入住經典客房，平日現場續住價只要1,113元，當月壽星入住，再贈住宿抵用券。榕廷百匯餐廳平日早午餐，3人同行１人免費、百鴦花園餐廳全系列啤酒買2送１，餐廳消費滿額加碼贈餐飲抵用券200元，還有住宿及餐飲等多項好禮與大獎等待顧客幸運領回。                                                                                                                                                                                                                              


二大旅展住宿及餐飲超值特惠專案，即日起至11月30日止於官網線上同步販售，雙人房平日住宿享旅展特惠價4299元，平日免費升等家庭房。各項專案詳情請參考飯店官網。此外，11月10日舉辦「第一屆捐血公益活動」、11月18日傳統武術快閃展演、11月25日「國樂演奏」迎賓活動，邀請民眾共同踴躍參與，歡慶飯店里程碑。

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