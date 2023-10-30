世新中文系將停招！台灣中文學會籲：正視人文學科發展危機

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世新大學今天表示，面對少子化浪潮，「調整」的考驗，是不得不為的因應之道；目前僅中文系有提出停招的規劃，預計11月與師生舉行說明會進行溝通，待系上通過停招案後，還要經過學校行政會議和校務會議等程序，再報教育部核定。
世新大學說，系所提出的112學年停招申請如獲教育部核定，會在114學年停招大一新生，但會等在學生都畢業後，該系所才會正式走入歷史。
台灣中文學會發出聲明表示，有鑑於台灣少女化及時代產業變革，關於未來人才培育，每一所大學都在審慎因應當中，不過，任何科系的調整變動，皆應在充分溝通並尊重師生意願下進行，系所一旦減招、停招，更應該保障學生受教權與教師工作權益。
台灣中文學會提到，值此關鍵之際，世新校方與中文系師生仍應保有暢通管道，廣納意見，全面考量，主管機關教育部除確保師生聲音被聽見與重視之外，學會更期待能從政策面著手，面對近幾年人文學科發展失衡的危機。
台灣中文學會指出，語言文字是思考、創造、表達的工具，是各學科的交集與基底，語言的邊界，就是思考的邊界，可不慎哉！人文底蘊不僅止於畫龍點睛，其實往往形構事物的內在紋理與本質，並非無用，而是難以覺察，實為大用。作為高等教育之所，大學永遠應該追問價值之所以然；厚植人文，絕對是最好的人才投資，有理想之堅持，亦為大學社會責任所在。
台灣中文學會說，中文系在語文教育及專業領域面對時代挑戰，一向與時俱進，積極面對。中文系不能也不會自外於整個台灣社會，台灣大一國文或相關課程的調整與創新，已具備從工具到應用，思辨至創造的整體提昇，不僅令華人地區驚艷，亦足以令世界刮目。語文本質多變靈活，最是時代風氣之探針，內在即具自我反思與精進動力，正是中文系的本質所在，期盼各界持續關懷世新中文，並與中文學界共同努力。