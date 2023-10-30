不只南亞「精簡人力」　台灣高通與美光也裁員、離職金成焦點！

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針對媒體報導南亞公司實施優惠退休一事，南亞今日表示，有鑑於整體電子業景氣下滑，公司為訂單式生產型態，深受景氣波動影響，面對嚴峻的經營環境，現階段已採取減產及部份產線整併停產等因應措施。
南亞也說，由於已採取減產及部份產線整併停產，因此同時也會進行人力工作安排調整，並在優於法令之前提下提出優惠方案鼓勵員工依自行意願申請退休，絕無所謂強迫同仁退休或裁員之情事。
南亞指出，這項安排調整即使沒有人申請，也不會有懲罰措施，同時更沒有裁員的想法，且預期電子材料明年市況可望好轉。此外，台塑、台化、台塑化其他公司也對外回應表示，企業為維持長期人才培養，除遵循法令65歲退休規定，也有鼓勵提前優退措施，但絕無強制提前退休。
10月11日台塑四寶發出第三季季報，由於正值石化旺季，因此累計台塑四寶單季賺356.07億元，相較第二季大增12倍，累計前三季台塑四寶獲利452.27億元。
其中，南亞展望第四季，表示美國晶片禁令造成電子業部分影響，再加上全球仍處高利率環境對需求造成排擠，再加上中國經濟刺激仍需時間，公司對於未來經濟走向看法謹慎，惟製造業庫存已有改善、消費性電子新品推出及結合AI應用的需求帶動下，整體營運環境可望緩步改善。
其實，在此之前晶片大廠高通（Qualcomm）也在今年8月中旬傳出啟動台灣分公司大規模人力精簡計畫，沒想到有員工透露國慶連假返回工作崗位「沒逃過裁員潮」，整個team少了一半的人，有員工透露，裁員是資遣費領到N+3，也就是年資加3個月。無獨有偶，台灣美光今年初也傳裁員，據傳有美光製造部門的人待了3年多，公司給的自願離職金高達15個月，網友直呼根本「一夜致富」。