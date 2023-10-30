特企／千萬級電商品牌新開餐廳就獲米其林推薦？網：有夢最美

餐廳掛上各種趣味布條宣傳，已經成為一種流行，而近期有網友看到自家附近的餐廳掛布條，竟是米其林推薦的餐廳，網友疑惑怎麼會沒聽說過，仔細一看才發現布條上寫的是「本餐廳是米其林（即將）推薦，雞湯濃郁、老饕必點」，於是便發文和網友分享，便寫下預祝老闆夢想成真的祝福，文章一發出後，底下就有眼尖網友發現這間餐廳竟是千萬級生鮮電商創辦人「蝦太太」開的同名餐廳，陸續也有其他網友跑來詢問好不好吃或者是來讚聲推薦。
「蝦太太」本名劉佳菱，是高品質生鮮電商創辦人，創業頭一年以20萬的資本額，以完全不投放廣告下創造3000萬的銷售紀錄。憑藉其精準味覺及商品分析在私領域擁有眾多死忠粉絲的她，今年於信義區開出第一家生鮮複合式中餐廳，以濃厚馥郁不油膩的熟成雞湯為主打。
蝦太太表示，餐點的設計擺脫固有的中式菜色搭配思維，讓米其林餐廳主廚也讚譽有加，雖然才開始經營不久，但來訪的客人幾乎不會剩下廚餘，吃不完的也都會打包，可見我們的餐點是被大家認可的，入選米其林餐廳絕對是指日可待，因此才掛上布條，希望吸引更多人來用餐，並帶著好口碑讓更多人看見。
貼文引發熱議後也吸引許多網友留言「幫老闆點播一首 我的未來不是夢」、「老饕集合!!」「雞湯必點 真心不騙」「我覺得麥芽蝦也是必吃 真的是功夫菜」「想知道雞湯到底多好喝可以說即將推薦」「@米其林評審 有餐廳在找你XD」、「哈哈上週去吃還沒看到布條，雞湯真的好喝」、「經過這間店好多次，現在才知道原來有賣吃的」、「萬一沒得會不會很尷尬 XD 但還是祝福老闆拉」。
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