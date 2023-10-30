尊重超商規定！柴犬遭栓門口 固定物5萬人狂讚：防君狗不防小狗
不少人帶狗狗出門的時候都會繫著牽繩，其實最重要的還是狗狗日常的自律！由於不少超商規定其實不能帶狗入內，因此如果主人要進超商買東西，就要把狗狗暫時栓在外頭，不過近日卻有網友碰到一隻柴犬被栓在門口，不過其畫面卻有幾分怪異，因為固定牽繩的東西竟然是「輕量級畚箕」，讓許多人笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「栓了，但又沒栓」只見一隻可愛的柴柴在超商的門口被栓住，不過仔細看，牽繩竟然掛在紅色的「畚箕」上，對於一隻成年的柴柴來說，直接掙脫甚至拖著畚箕行走根本是輕而易舉的事情，飼主綁得可真是自律！
貼文曝光後，吸引逼近5萬人按讚，不少人紛紛表示「此栓法是防君狗不防小狗」、「栓的是信任」、「栓的是自律、是信任，柴柴人生必過的一關，畢竟比較好動」、「柴柴：栓Q放我走」、「其實牠是在顧畚箕不要被拿走？」、「走一個形式，有栓但不多」、「在栓與沒栓之間」。
不過也有飼主爆笑表示自己也曾經做過相同的事情，表示自家「嘿嘿」剛洗完澡就把他栓在那裡曬太陽，照片曝光後與原PO有異曲同工之妙，再度笑翻不少人，飼主表示「照片越看越好笑，最後『嘿嘿』也沒有跑離開，只是一直呆呆的看著畚箕，可能心想：你憑什麼栓著我啊」揣測汪汪們的心境，實在太好笑啦！