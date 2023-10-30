台南環保局號召民眾「袋袋相傳」購物袋循環利用

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台南市目前包括量販店、便利商店、藥妝店、學校等處共設有164處「袋袋相傳」循環購物袋取用及回捐櫃，除台南市環保局提供東區辦公室、新營辦公室及藏金閣1館、2館等4據點外，里仁、聖德科斯有機超市更是踴躍響應，分別設有10處、7處設置取用及回捐櫃位。
市長黃偉哲表示，目前「購物用塑膠袋限制使用」政策的管制業者共有14大類，涵蓋了供應民眾日常所需的各式量販與零售業者，若業者與顧客間能建立起自備或共享購物袋的默契，除能有效降低塑膠袋的使用，同時也使可用資源能有效循環。
環保局長許仁澤補充說明，除了在學校、商家設點外，今年7月到12月，環保局也與虎尾寮公有市場試辦推行塑膠袋減量措施，除在市場入口處設置「袋袋相傳」櫃體供使用外，也推出「環保新時『袋』集點兌換活動」，民眾只要持自備或租借的購物袋於該市場消費，不額外拿取塑膠袋，即可累積點數兌換小禮物，後續環保局也將虎尾寮市場試辦的成果回饋，讓「袋袋相傳」取用點擴及各市集商圈或傳統市場。
想知道哪裡有「袋袋相傳」取用/回捐櫃體，可上https://epb2.tnepb.gov.tw/bagbag/site_list.asp了解資訊，號召台南市民用行動響應，共同珍惜地球資源。