台鐵推「英國貴婦」EMU100周邊商品　「1111」限時限量組合搶先看

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台鐵說明，鐵道迷除了可以一睹「英國貴婦」風采，臺鐵夢工場網路商店也將於11月1日起搶先販售EMU100型壓克力鑰匙圈及運動毛巾，系列商品訂於11月1日起在臺鐵夢工場網路商店搶先開賣，此外還有多項商品折扣優惠及2款1111元限時限量熱銷商品超值組合，購買指定商品還可以111元優惠價加購EMU3000特仕款伸縮卡套。
台鐵附業營運中心副總經理王文謙接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，26日E500型電力機車系列商品周邊開賣，28日見面會活動現場詢問度也很高，已經賣出超過2000套了。
另11月起將在台鐵夢工廠網站設置專區，販售2款1111元限時限量熱銷商品超值組合，包含行李束帶、抱枕、漢娜造型娃娃、便當提袋、馬克杯、T恤以及EMU900型造型一卡通、EMU3000型保溫杯、莒光號伸縮卡套、藍皮列車抱枕、小圓包、漁夫帽、運動毛巾、旅行組、環保袋等11項商品。
(一)EMU100系列商品販售資訊如下：
1. 上市時間：112年11月1日（星期三）。
2. 上市據點：臺鐵夢工場網路商店搶先上市。
3. 商品售價：
(1) EMU100型壓克力鑰匙圈：99元。
(2) EMU100型運動毛巾：199元。
(二)臺鐵夢工場網路商店雙11優惠活動資訊：
1. 活動期間：112年11月1日至11月15日止。
2. 活動通路：臺鐵夢工場網路商店限定。
3. 活動內容詳情請洽臺鐵夢工場網路商店網站。