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台鐵推「英國貴婦」EMU100周邊商品　「1111」限時限量組合搶先看

▲台鐵宣布，11月12日將從彰化站開出「英國貴婦」EMU100型自強號電聯車，至田中站展示，系列商品將從11月1日起搶先開賣。（圖／台鐵提供）
▲台鐵宣布，11月12日將從彰化站開出「英國貴婦」EMU100型自強號電聯車，至田中站展示，系列商品將從11月1日起搶先開賣。（圖／台鐵提供）

記者許若茵／台北報導

台鐵宣布，11月12日將從彰化站開出「英國貴婦」EMU100型自強號電聯車，至田中站展示，系列商品將從11月1日起搶先開賣，另也推出2款1111元限時限量熱銷商品超值組合，精選11款商品，還可以用111元優惠價加購EMU3000特仕款伸縮卡套。

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EMU100型電聯車是臺鐵第一款自強號，行駛初期因塗裝配色優雅，形似英國當時的城際列車，因而獲得「英國貴婦」美名。臺鐵與日本信濃鐵道於2018年雙方「田中站」締結為姊妹鐵道並互換列車彩繪塗裝，今年適逢雙方締結5週年，結合田中馬地方活動盛事，臺鐵局特別辦理締結慶祝活動，11月12日田中國際馬拉松賽事活動當天，將從彰化站開出EMU100型自強號電聯車，至田中站展示。

台鐵說明，鐵道迷除了可以一睹「英國貴婦」風采，臺鐵夢工場網路商店也將於11月1日起搶先販售EMU100型壓克力鑰匙圈及運動毛巾，系列商品訂於11月1日起在臺鐵夢工場網路商店搶先開賣，此外還有多項商品折扣優惠及2款1111元限時限量熱銷商品超值組合，購買指定商品還可以111元優惠價加購EMU3000特仕款伸縮卡套。

台鐵附業營運中心副總經理王文謙接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，26日E500型電力機車系列商品周邊開賣，28日見面會活動現場詢問度也很高，已經賣出超過2000套了。

另11月起將在台鐵夢工廠網站設置專區，販售2款1111元限時限量熱銷商品超值組合，包含行李束帶、抱枕、漢娜造型娃娃、便當提袋、馬克杯、T恤以及EMU900型造型一卡通、EMU3000型保溫杯、莒光號伸縮卡套、藍皮列車抱枕、小圓包、漁夫帽、運動毛巾、旅行組、環保袋等11項商品。

(一)EMU100系列商品販售資訊如下：

1. 上市時間：112年11月1日（星期三）。
2. 上市據點：臺鐵夢工場網路商店搶先上市。
3. 商品售價：
(1) EMU100型壓克力鑰匙圈：99元。
(2) EMU100型運動毛巾：199元。

(二)臺鐵夢工場網路商店雙11優惠活動資訊：

1. 活動期間：112年11月1日至11月15日止。
2. 活動通路：臺鐵夢工場網路商店限定。
3. 活動內容詳情請洽臺鐵夢工場網路商店網站

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