吉娃娃塞進名牌包！「Gu吉包」神聯名超萌 釣出飼主現身爆牠料
名牌包百百種，路上常見的Gucci、LV那些早就不稀奇，你有背過「Gu吉包」嗎？近日有網友走在路上時，意外捕捉到爆笑的一幕，一隻可愛的吉娃娃被飼主塞在Gucci名牌包裡面，剛好取狗品種的第一個字，跟名牌包匹配諧音變成「Gu吉包」，照片笑翻不少人，甚至還釣出飼主本人，揭露吉娃娃私下模樣，萌翻不少人！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片寫下「Gu吉包」，只見一位男生身上側背一個Gucci的名牌包，不過Gucci包的前端卻有一隻吉娃娃的頭露出來，直接整隻吉娃娃住在名牌包裡，直接形成名副其實的「Gu吉包」啦！
貼文曝光後，吸引超過萬人留言按讚「超好笑！有夠可愛」、「怎麼這麼剛好，養吉娃娃背Gucci包啦」、「好需要這個Gu吉包，超級可愛」、「可愛死，這才是Gucci包始祖吧」、「超級可愛，我真的是要沒了，想來一個」、「沒想過這樣搭配，下次出門也這樣搭，潮流Gu吉包」。
而由於貼文太多人討論，沒想到還釣出飼主本人「Gu吉本尊現在很驚慌.....」只見吉娃娃本尊被出賣的照片，網友拍到的包包又再度現身，而原本在包包裡的吉娃娃整隻露出，帶著驚恐的表情，讓不少人被萌翻「笑翻被主人出賣了，超萌啦」、「好好笑，怎會釣出飼主啦」。而飼主本人也表示「歡迎追蹤Gu吉好友，雖然主人不太常幫他更新」。