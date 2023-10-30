特企／「hololive Meet X TAIPEI」Sakura Miko見面會圓滿成功

「hololive Meet x Taipei」為了回饋廣大的櫻巫女(以下皆稱Miko)粉絲的支持和熱情，日前於10/7在台北花漾展演空間特地舉辦了一場「Sakura Miko Taipei Fan Meeting」活動，和所有喜愛Miko的粉絲們一起渡過一段專屬於35P們的歡樂時光。
「hololive Meet」是從2022年4月發起，旨在參加各項海外活動，包括在大會上設置攤 位，旗下所屬藝人作為來賓出席，以及舉行活動等等的企劃；於2022年間參與了世界各地多達 20 個以上的活動，獲得許多粉絲好評。
而本次「Sakura Miko Taipei Fan Meeting」活動則是專屬於Miko的粉絲見面會活動。
參加此活動的方式需要透過購買 hololive Meet x Taipei Pop-up Store 商品的粉絲中來進行抽選，同時為了確保票券不會被轉售給黃牛等相關問題，抽選中獎的玩家還需要經過嚴格的身分確認才能進到會場，在會場內活動開始後嚴格禁止拍照攝影(需要將手機收入手機放置袋中)確保活動順利進行，可謂非常的謹慎。
也因為本次舉辦的活動非常成功，Miko在活動結束後也在自己的推特帳號「@sakuramiko35」中發表了感謝貼文，期待和所有35P們下一次的見面活動。
所有被抽選到的粉絲們，可以在會場內和Miko的周邊合照，主辦方特別準備了一個專屬的拍攝區讓粉絲可以和Miko合照，現場也能看到粉絲們相當熱情的帶著應援小物來拍照。
本次的粉絲見面會，Miko帶來了幾個和35P們互動的小遊戲活動，一開始將粉絲們分成兩隊，分別是紅色代表「女僕隊」與藍色代表「嫦娥隊」。
Miko特地製作了㇐個「懲罰輪」和㇐個「獎勵輪」來和粉絲互動，粉絲們要透過互相競爭的方式來贏得Miko的獎勵，而輸的一方則會有懲罰。
活動第一個環節Miko相關的問答，包括：Miko是哪㇐隊/年級的成員、Miko的出道日期是什麼時候? ......等。其中藍隊被問到：Miko是屬於哪一期時，藍隊代表選手故意選擇了holo EN，讓Miko露出了不敢相信的樣子，也因此讓紅隊獲得了本輪的勝利；藍隊的懲罰則是要和Miko來一個愛的告白。
接著進行「你畫我猜」環節，由Miko來進行繪畫讓兩組競猜畫的是什麼時，藍隊為了扳回一城在Miko只畫了一顆頭的時候就叫代表舉手，結果又再度答錯，後面還接著畫了Miko拿著鯛魚燒並且畫了箭頭做了提示才知道原來答案是鯛魚燒。 也因為這段爆笑的過程，讓紅隊獲得了「美好世界獻上祝福」裡惠惠的爆炸詠唱獎勵，而藍隊則被罰要擺出中二病的姿勢來作為懲罰。
除了上述互動有趣的環節之外，粉絲們還帶來了精采的御宅藝一邊跟Miko告白，同時藍隊和紅隊還進行了精采的歌唱對決，其中藍隊代表將Miko的主題曲副歌整個唱完，而紅隊則是由一位特地從日本來到台北參加的女生35P作為代表，最後雙方隊伍一起進行大合唱來結束對決。
活動尾聲的時候，當然不能錯過Miko專屬的歌回時間。
本次Miko帶來了精采的2首原創曲「櫻風」和「Our Tree」，所有35P們都沉浸在和Miko相處的這短短的時光當中。也因為35P們不捨活動就要結束了，在現場一直喊安可安可，Miko也非常配合的加碼唱了一首「Stellar Stellar」來結束這段歡樂的歌回時光。
在最後的大合照中，Miko展示了各種拍照姿勢和角度和35P們拍照，期望在本次的活動中為所有粉絲們帶來一個美好的回憶，期待下一次和35P們的見面！
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