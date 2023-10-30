東協國家貿易出超縮減　國民黨團批蔡政府「新南向政策徹底失敗」

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾銘宗認為，蔡政府花了506.9億元的新南向政策，是澈底失敗，淪為大內宣，蔡英文總統和民進黨總統參選人賴清德，請出來講清楚、說明白。
國民黨立法院黨書記長謝衣鳯表示，新南向政策是蔡政府最重要的貿易政策之一，目的是為了分散貿易對象，降低區域經濟波動的風險，提升我國貿易競爭力。但根據審計部112年7月27日，提出111年度中央政府決算查核報告，指出蔡政府的新南向政策出現三大問題，其中新南向貿易數字，並沒有預期擴大，甚至有萎縮的情況。
謝衣鳯指出，審計部統計數字顯示，我國對18個新南向國家出口情形，既然蔡政府對新南向政策從106年度到113年度共編列506.9億元，但實際對新南向國家出超金額趨於萎縮。107年出口大於進口達194億元，到了111年度出口大於進口已經萎縮到134億元；這代表蔡政府近幾年編列新南向政策，並沒有顯著成果。
謝衣鳯進一步指出，根據政大國關中心研究員嚴震生所指出，我國對於東協國家學生有優惠，但不少後半端學校可能無力招生，於是外包給仲介公司，衍生許多問題。有許多學生來到台灣就學，卻沒想到還要到工廠半工半讀，這勢必造成未來在進行貿易談判時面臨問題，蔡政府必須好好重新檢討新南向政策。
台北市議員李彥秀表示，經濟政策應該回歸到專業，而不能被意識形態綁架，民進黨逢中必反的態度和角色，扭曲了整體新南向政策本質。民進黨用意識形態治國的方式，台灣經濟只能為政策服務。南向政策始於前總統李登輝時代，歷經了前總統陳水扁、馬英九，到了蔡英文擔任總統後，變成了新南向政策，但觀念和做法都沒有與時俱進的調整，導致結果變成錯誤的政策。
更多「2024大選」相關新聞。