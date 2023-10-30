藍白會談總統合作無進度　朱立倫：下次會談時間越快越好

東協國家貿易出超縮減　國民黨團批蔡政府「新南向政策徹底失敗」

▲國民黨立法院黨總召曾銘宗（左一）認為，蔡政府的新南向政策徹底失敗。（圖／國民黨提供）
▲國民黨立法院黨總召曾銘宗（左一）認為，蔡政府的新南向政策徹底失敗。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨團今（30日）上午召開記者會，直指總統蔡英文執政八年，合計編列506.9億元推動新南向政策，結果卻是對東協國家出口佔比逐年降低，對中國大陸貿易依存度仍重，國民黨立法院總召曾銘宗更提出審計部統計指出，我國對中國大陸與香港出口創歷史新高達，蔡政府曾說，雞蛋不要放同一個籃子上，但事實上，是籃子裡放更多雞蛋，痛批「新南向政策根本上是澈底失敗，淪為蔡政府的大內宣工具」。

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曾銘宗表示，蔡政府上任之後，提出新南向政策，主要的政策目的包括經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結，更重要的是降低對中國大陸的貿易依存度，但在106年，我國對中國大陸和香港出口佔比為41.2%，馬政府時期平均在40%左右。110年，是我國對中國大陸與香港出口創歷史新高達42.3%，雖然在111年降為38.8%，但蔡政府曾說，雞蛋不要放同一個籃子上，但事實上，是籃子裡放更多雞蛋。

曾銘宗認為，蔡政府花了506.9億元的新南向政策，是澈底失敗，淪為大內宣，蔡英文總統和民進黨總統參選人賴清德，請出來講清楚、說明白。

國民黨立法院黨書記長謝衣鳯表示，新南向政策是蔡政府最重要的貿易政策之一，目的是為了分散貿易對象，降低區域經濟波動的風險，提升我國貿易競爭力。但根據審計部112年7月27日，提出111年度中央政府決算查核報告，指出蔡政府的新南向政策出現三大問題，其中新南向貿易數字，並沒有預期擴大，甚至有萎縮的情況。

謝衣鳯指出，審計部統計數字顯示，我國對18個新南向國家出口情形，既然蔡政府對新南向政策從106年度到113年度共編列506.9億元，但實際對新南向國家出超金額趨於萎縮。107年出口大於進口達194億元，到了111年度出口大於進口已經萎縮到134億元；這代表蔡政府近幾年編列新南向政策，並沒有顯著成果。

謝衣鳯進一步指出，根據政大國關中心研究員嚴震生所指出，我國對於東協國家學生有優惠，但不少後半端學校可能無力招生，於是外包給仲介公司，衍生許多問題。有許多學生來到台灣就學，卻沒想到還要到工廠半工半讀，這勢必造成未來在進行貿易談判時面臨問題，蔡政府必須好好重新檢討新南向政策。

台北市議員李彥秀表示，經濟政策應該回歸到專業，而不能被意識形態綁架，民進黨逢中必反的態度和角色，扭曲了整體新南向政策本質。民進黨用意識形態治國的方式，台灣經濟只能為政策服務。南向政策始於前總統李登輝時代，歷經了前總統陳水扁、馬英九，到了蔡英文擔任總統後，變成了新南向政策，但觀念和做法都沒有與時俱進的調整，導致結果變成錯誤的政策。

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