高雄大咖演唱會接力登場 觀光局推玩樂景點與粉絲同歡
高雄大咖演唱會一波接一波！追星熱潮成功為高雄帶來數波演唱會商機，除上半年的新好男孩、五月天、張惠妹、南韓天團「BLACKPINK」、草蜢等，11月11日世界知名英國搖滾天團「Coldplay」酷玩樂團將降臨高雄，接連兩天在世運主場館開唱；同日在駁二大義C10倉庫LIVE WAREHOUSE，也有星光一姊「梁文音」演出。高市府觀光局長高閔琳指出，11月11日的兩場演唱會，市區訂房率已達8成。
記者陳美嘉／高雄報導
高閔琳表示，觀光局彙整兩場演唱會周邊美景及美食資訊，與粉絲一起歡度光棍節。準備來世運主場館參加英式搖滾（Britpop）天團「Coldplay」酷玩樂團演唱會的樂迷，可就近前往今年3月啟用的左營鳳山縣舊城「見城之道」，沿大小龜山既有步道銜接至北門，一覽蓮池潭風光，再到有「高雄小香港」之稱的「果貿社區」拍照打卡當網紅；或入住建業新村的特色民宿，順遊知名眷村景點「再見捌捌陸—台灣眷村文化園區」，從不同角度認識舊時代的人事物。
參加「梁文音」場次的樂迷，可就近前往高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋、西子灣、壽山動物園，或至「i-Ride KAOHSIUNG」5D飛行劇院，享受視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與移動等五感體驗。
觀光局說明，今年1月至10月中旬，高雄已舉辦46場演唱會，吸引約72萬人次，觀光效益約14億4千萬元（依交通部觀光局2021國人旅遊狀況調查報告，國人每次平均旅遊支出約2,000元），帶動高市住房率平均逾七成。
觀光局表示，配合這次的演唱會，高雄觀光業者分別推出憑演唱會票根享獲小禮或店內折扣優惠，有福容大飯店、晶英國際行館、翰品酒店等13家旅宿業者，以及台灣滷味博物館、航空教育展示館等8家觀光工廠，再加上「愛河啤酒花園」，合計22家業者送好康。此外，高雄也有多家米其林指南入選餐廳，歡迎追星族來嘗鮮。更多優惠、美食和推薦景點資訊可上高雄旅遊網查詢。