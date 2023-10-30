「國際書展暨蔬食博覽會」11/4佛光山登場

由高雄市政府、財團法人人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，將於11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館盛大舉辦，今(30)日記者會現場播放佛館自製行銷短片，預告精彩可期的活動內容，還有生動活潑的話劇表演，傳達「環保與心保—千手千眼護地球」理念。
記者陳美嘉／高雄報導
佛陀紀念館長如常法師表示，今年書展以「環保與心保—千手千眼護地球」為主題，呈現「生態環保」、「心靈環保」、「綠生活」三大主題，從「在地蔬果共減碳、綠色工藝最環保、哪叱鬧海學三好、迷你足球小而妙、綠色工藝最環保」等亮點，響應全民綠生活，期盼大眾都能一起化作千手千眼觀世音菩薩，為守護地球而努力、讓社會充滿正能量，共創美好生活。
「2023國際書展暨蔬食博覽會」活動內容包含國家圖書館推薦的百家優質圖書、百家蔬食商、雲水書坊-行動圖書館大會師、大樹下故事屋、職人修護工藝、台北新劇團《哪吒鬧海》京劇演出、千人茶禪、名家講座、新媒體藝術特展、高雄市特教生藝術創作聯展、奉茶行動、綠色行動發願等。
高市府教育局副局長吳文靜說，市府與佛光山佛陀紀念館自2013年起合辦國際書展活動，迄今已邁入第11年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，提升閱讀風氣並帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變文化氣質的城市。
今年書展期間高雄市將有33校、78車次、2,500名師生到佛館進行校外教學活動，讓師生發現閱讀的力量，以大高雄為起點向外擴散、 向下扎根，感受充滿書香的氛圍，營造南台灣優質的閱讀環境。