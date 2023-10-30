學生討厭午休時間？　議員：調整彈性午休

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鄭功進提到，年初已經要求市府針對水果補助的落實情況做改善，但近期接獲民眾陳情，經查詢教育部校園食材登錄平臺，外埔區外埔國小10月至今18天，一天水果都沒有，反觀西屯區永安國小天天有水果，這樣的落差令人疑惑這筆每週10元的水果補助到底用在何處，市府應該要檢討改善。
鄭功進表示，市府以區域落差為由做解釋，但在自己選區東區的臺中國小與大智國小，相距不到一公里，10月水果的供應落差也達三倍，臺中國小僅有3天水果，大智國小有11天，若因為學校人數少，不好買水果，導致影響學生權益，也浪費預算編列的本意，市府應該加強協調鄰近的學校共同採購水果，確保孩子的權益受損。
鄭功進接著提出午休時間的彈性使用問題，並要求市府局處首長體驗學生趴睡的感受，針對午休時間彈性使用，應該讓孩子學習利用自由時間，不要強迫每個孩子睡覺，只要不吵鬧到他人，應該尊重每個學生的選擇，若短期無法調整彈性午休，也不要用強迫的方式，讓學生害怕午休討厭上學。
鄭功進針對趴睡問題也指出，趴睡容易手麻、壓迫眼球，剛吃完營養午餐肚子也容易脹氣，既然取消午休提前下課時間暫時無法實行，那改善午休品質部分市府應該來加強，看是要提供校園鋪設室內地板的方式，或是選用可躺式的課桌椅，讓孩子的午休可以睡得安穩。