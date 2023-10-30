小S改口焦凡凡不是過夜女神！祝福她嫁婁峻碩變「同床嬌妻」
網紅焦凡凡與歌手婁峻碩穩定交往7年，最近在馬爾地夫求婚成功，即將晉升人妻，獲得眾人跨海祝福，連曾經勸她分手的綜藝一姊小S（徐熙娣）也公開送上祝福，笑虧她不是「過夜女神」，未來是「同床嬌妻」，以後一定會幸福的。
記者江芷稜／綜合報導
五堅情去年到節目《小姐不熙娣》宣傳演唱會，小S開玩笑逗弄婁峻碩，勸他跟焦凡凡分手，事後身為小S狂粉的焦凡凡也來上節目，卻不在意被勸離，竟然主動回應小S，「我真的愛妳愛到，只有妳說分手我會願意」，表明願意為了偶像放棄戀情，讓人跌破眼鏡的回答笑翻全場。
最近《小姐不熙娣》討論演藝圈人人女神的現象，焦凡凡以「羽球女神」封號上節目，被小S拷問跟婁峻碩的戀情發展、親密行為程度，不小心說漏嘴，承認偶爾會到男友家過夜，早上剛親吻過，「開心的時候就會留宿」，同居生活相當甜蜜，結果被小S封為「過夜女神」。
焦凡凡27日宣布喜訊，接受男友婁峻碩的求婚，小S也罕見現身送祝福，「一定會幸福的，而且結婚就不是過夜女神了喔！是同床嬌妻」，焦凡凡害羞回應，「哇噻，S姐果然神，一換過夜就過到同床未婚妻，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」，感謝小S金口神預言，助力她跟男友修成正果。