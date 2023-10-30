特企／敏感人必備「居家抗菌防螨」清單　momo雙11優惠現省一波

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良好的睡眠有助於消除一整天的疲勞，然而身為敏感兒的你，在夜晚時分卻總是因為種種不舒服的症狀而輾轉難眠嗎？那這條可水洗機烘的「3M可水洗舒眠被」你一定要來了解一下！
網友盛讚：「可以機洗烘乾好方便又安心！今年新推出的霧灰藍也好漂亮～」3M的「可水洗舒眠被」採用獨家高保暖科技纖維、禦寒超有感！且不含動物性蛋白質，能有效抑制塵螨黴菌生成；獨特纖維孔徑，整體觸感輕盈舒適且透氣，可耐水洗烘乾至少20次，月洗越健康潔淨，有效避免塵螨孳生、降低接觸塵螨機率，助你一覺好眠到天明～此外，3M在今年也推出使用「特殊無羽新科技」的「3M可水洗科技羽絨冬被」供你選擇唷！
想擁有優良的睡眠品質，選擇一顆好的枕頭可以說是重中之重！然而過敏人在睡眠時最容易遇到的困擾之一，便是因過敏原導致而發生鼻塞、鼻涕倒流等狀況。這種時候，如果有一款能防螨並且能按照需求調整高度的枕頭便能提升睡眠時的舒適度。
「3M防螨可調式記憶枕」採用100%物理防螨表布，多層次高密度編織，並通過20次水洗測試，能有效阻隔塵螨穿過孔徑，枕套可拆洗，使用起來更加安心健康！除此之外，「3M防螨可調式記憶枕」還擁有獨特的可調式高度設計，例如：在鼻子不舒服時可調整得高一點，便能降低鼻涕倒流的機率；而平時喜歡睡低一點的朋友，貼心的流線型設計也能幫助承托頭肩頸，讓你睡得更好、更無壓力，難怪使用過的網友們都紛紛感嘆「真的好好睡！」
隨著東北季風南下，挾帶的境外污染物使空氣品質悄悄亮起紅燈，再加上台灣氣候長年潮濕，除了影響居住環境的舒適度之外，更會引發呼吸道、皮膚敏感等狀況。此外，德國經過研究後也發現，濕度上升會引起氣喘發作，室內濕度每增加10％，就會增加3％的氣喘發生率。也因此，空氣清淨機、除濕機可說是當代人不可或缺的家電之一。
而為了滿足深受室內空氣品質問題困擾的消費者需求， 3M在雙11優惠期間也於 momo貼心推出獨家「清淨x除濕美型雙機組」──「3M倍淨型空氣清淨FA-E180」能高效濾淨，4.3分鐘即可產出成人一日所需乾淨空氣量2萬公升，加上長效型靜電過濾技術，除了能提升2倍累計淨化量及濾網續航力，新冠病毒去除率更最高達99.8%！而「3M雙效空氣清淨除濕機FD-Y60L」兼具除濕、淨化、乾衣效果，一機三效超高能！網友大讚「一台清淨＋一台除濕，不但能全方位照顧居家環境品質，趁優惠入手還可現省近萬元！」
想改善過敏問題，除了從居家環境下手外，衣物的潔淨也相當重要！然而過去在使用洗衣精、洗衣粉時皆需要費心測量用量，無論太多、太少都可能造成洗劑殘留、或是髒污無法洗淨等問題。為此，Attack一匙靈特別推出顛覆過往的新洗劑「極效洗衣霸」！經花王日本實驗室獨創100%濃縮洗淨微粒技術，無添加任何水及防腐劑，將清潔、除臭、抗菌等有效洗淨成分，以水溶性PVA薄膜包覆，真空凝縮成棒狀新型態！網友們表示，新穎的棒狀設計不僅好拿取，更再也不用擔心洗劑測量和沾手等問題，只要一拋就能輕鬆洗淨衣物，有效杜絕病菌上身。
照顧完「衣」跟「住」，食器相關的清潔也千萬別忽略囉！網友們大推「絕不能沒有它」的「3M百利抗菌菜瓜布」擁有抗菌配方，能輔助有效減少細菌過度滋生，並降低異味的產生。除此之外，「3M百利抗菌菜瓜布」更在菜瓜布表層均勻添加「清潔/防刮除污粒子」，使長效的去污效果從菜瓜布的表層持續到底層，幫助你深層清潔鍋碗瓢盆，吃喝起來加倍安心！而「3M百利抗菌菜瓜布」也有提供３款「爐具/鍋具」、「細緻餐具」、「不鏽鋼/頑固專用」等針對不同器皿清潔的菜瓜布，推薦大家可依自己的使用需求進行選擇，才能在有效清潔的同時保護心愛的廚具唷！
對有過敏體質的朋友來說，居家環境品質的維護相當重要。除了要多做功課找到口碑好的產品，更要把握優惠才能買得聰明又划算！趕緊趁momo雙11購物盛典入手你的抗敏好物，不僅有抗菌防螨專家3M寢具所祭出的「指定商品期間限定折扣」、「滿額贈好禮」、「寢具類商品滿額折抵」以及「11月 清淨x寢具 下單抽」活動，11/1-11/11於3M寢具momo旗艦館消費滿$3,500再享350 mo幣回饋！此外還有多重超殺折扣等你來領取！現在就搭上這波一起買起來～啟動你的優質生活吧！
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