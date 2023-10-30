獲國家品牌玉山獎肯定　雅德思牙醫集團持續致力醫病資訊落差

第20屆「國家品牌玉山獎」24日晚間舉行，當日典禮現場邀請副總統賴清德與行政院長陳建仁頒發獎座，雅德思集團董事長賴虹受訪時開心表示：「很榮幸雅德思生醫榮獲第20屆國家品牌玉山獎，且為全台灣唯一入選並獲獎的牙科品牌及平價牙醫連鎖集團，在此對於國家的肯定致上誠摯感謝。」
對於雅德思獲獎，除了證明雅德思牙醫永續推動平價醫療以增進人民看牙福祉的醫療正義受到了政府的重視，也讓雅德思對於打擊不肖暴利牙科業者有了更多的信心及力量，「人人皆能負擔看牙」和「看牙價格透明化」的核心理念是永遠不會改變的企業思維；雅德思全台各服務據點，擁有超過100位以上的專業牙醫師，近年來已成功完成無數案例，醫師不間斷的參加國內外醫療學術交流，不僅臨床經驗豐富，為長期有牙齒困擾的民眾提供全方位的照護服務，此次榮獲獎項，更是完全符合雅德思牙醫集團始終堅持的信念：以透明消費醫療及專業的技術為本的牙醫診所，提供每個人都享有平等醫療的權利，讓醫療從消費者心聲做起。
目前「雅德思」生醫集團旗下牙醫門市全台北中南部有17個服務據點，產業規模上至醫材供應鏈下至行銷及實體門市經營，實體門市為牙醫診所主要營業項目為平價植牙、全口重建及健保服務醫療，為民眾的健康做把關。於台灣牙醫市場，不論是醫療品質服務及安心保障、市佔率或是售後服務等，皆位居於產業龍頭地位。秉持著用心服務客戶、全台持續擴點，盼望能夠為更多的人民提供醫療服務，消費的保障。
國家品牌玉山獎是產業界的標竿，雅德思牙醫集團今年首次參加即獲獎，也是在牙醫業獲獎的傑出企業，彰顯了品牌在牙醫業的卓越能力，接下來將深耕產業，引領業界，持續用最好的醫療設備及材料、最優秀的醫術及最好的醫療品質，不遺餘力地為著廣大支持的客戶服務。
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