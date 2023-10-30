特企／現代人壓力大　想舒緩減壓　可以靠「他們」來達成

若想要排除壓力、放鬆心情，確保身心健康和更好的生活品質，了解壓力的來源是解決壓力的第一步。透過自我檢視，或尋求專業人士幫助，了解究竟是甚麼問題困擾著自己後，可以制定解決問題的計畫，並且觀察實際落實後是否真的有效果。
一般大家比較熟悉能排除壓力的方法，有像是運動或聽音樂、冥想等。規律的運動能釋放多巴胺，這種化學物質能夠提高精神和減輕焦慮。進行適當的運動還有助於維持健康的生活方式，提高睡眠質量。可以試著每天花一些時間做運動，如散步、瑜伽或慢跑，來看看是否有達成減輕壓力的效果。而冥想也是減輕壓力的有效方法之一，每天花些時間在寧靜的環境中進行冥想，可以幫助鎮定思緒，減少焦慮。另外，聆聽舒緩的音樂可以幫助降低壓力，放鬆身心。自然音樂、古典音樂和冥想音樂都是不錯的選擇。
而有一些食物也含有特殊的成分，能夠幫助減壓及放鬆。像是黑胡椒的萃取物「ß-石竹烯」。「ß-石竹烯」是一種特別存在於松柏門植物，像是松樹、肉桂、丁香、黑胡椒等植物中的化合物，而他在黑胡椒中的含量高。「ß-石竹烯」就有幫助紓壓、助眠的特性。也因為黑胡椒的萃取物「ß-石竹烯」有這樣的特性，「良勵生技」選擇將他加入獨家代理的產品中。「良勵生技」是一間生技公司，秉持著「預防大於治療」的理念，希望以食品的方式來調整身體、維持健康，而不是以藥物的形式來醫病。因此從本來的藥品公司轉型生產保健食品，希望為社會大眾帶來福祉。
想要擁有身心靈健全與平衡，適當的排除壓力是相當重要的。不論您想利用哪種方式紓解壓力，也要記得找到適合自己的方式，必要時找專業醫師，才能達成最好的效果，不事倍功半。
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