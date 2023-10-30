黃光芹氣炸！開播前21分鐘被放鴿子　怒嗆黃士修「失信還硬拗」

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黃光芹說，第一，設發言人做什麼？當然代表團隊發言，團隊也應有起碼的認知，既然先前答應了媒體，於何年何月何日何時接受專訪，就必須準時赴約，否則必須事前告知，讓媒體得以應變，臨時開別人天窗，連起碼的尊重都不講，由小看大，代表這個團隊運作有問題。
黃光芹再指，第二，若真有什麼不可抗力，非搞別人飛機，不是不可以，除非有充分的理由，自己也可以接受，郭台銘每天早上既有晨會，不解有什麼十萬火急的事，非把發言人中午召回？自己目前沒看到，之後幾個小時也可以觀察，否則晚半個小時或1個小時，有何不可？「而郭董老大，一聲令下，發言人不敢違抗，連說明、解釋的空間都没有。未免失之於理，也顯示團隊老大心態」。
黃光芹也說，第三，郭台銘先前常抱怨媒體對他不友善，不報導他的新聞，至少自己3個直播節目，從未忽略過他，如今他說棄就棄，說不來就不來，視媒體如蔽屣，應捫心自問，這種對待媒體的態度，自己行得正、做得端嗎？
黃光芹發文後，黃士修也趕緊在留言區澄清，「光芹姐您誤會了，郭董不知道我要上節目。連署最後送件的重要任務，在車上必須折返，是我的判斷，卻不是您的義務，因此是我單方面有突發事故而取消通告，我向您再次鄭重致歉」。