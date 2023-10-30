高雄物產館走過11年　農業局朝永續經營邁進

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高雄物產館標榜產地直送，集結大高雄地區優質物產，從新鮮蔬果、加工特產到冷凍漁產，琳瑯滿目，更不時辦理廚藝教室、親子手作、農業講座、農產體驗推廣等，用各種有趣的方式提升高雄農漁產品能見度及銷量，進而讓民眾喜歡也增加農民收入。除兼具農特產品展售、觀光旅遊、農業文化展示等特色，消費者選購之餘，還能進一步認識高雄農業發展與現況。
初期館內劃分為高雄物產展售專區、輕食區、販售區、廚藝教室、DIY教室、故事館等部分。2020年起館內輕食餐廳則變動增設為「鋤地餐九館」提供真正屬於庶民生活的家常歡唱餐館。館外廣場假日則有微風市集，並不定時舉辦各類活動。
高市府農業局副局長王正一表示，市府投資高雄物產館是以推廣在地農產為目的，而不是以營利為目的，深受農民信賴及支持，市府也給予現場承租商家陳列販賣50%以下非在地農產商品的彈性，增加服務群眾的空間，再則產館位在蓮池潭風景區內時有遊客光顧，加上農業局及公部門經常在戶外辦活動帶來的人流，且獲市府「高雄賀禮」伴手禮授權的獨賣商機，承接業者除必須有充足的農業推廣能力及發展熱情外，也必須有願意配合市府進行多元化的農業活動，政府與業主都必須合作致力以農為本的熱情，來協助農民及服務民眾，才能打造一處接地氣的農業園區，這些都是讓高雄物產館屹立至今的原因。
王正一認為，高雄物產館位在市中心又緊鄰蓮池潭風景區具備吸客優勢。不過，高雄物產館是出自市府活化閒置公部門辦公廳舍，先天環境停車位不足，配合附近道路交通安全，現場車輛動進出動線要多繞遠路，也很不便民，這些都是仍有待克服的障礙。
至於物產館是否增設現場生鮮拍賣區吸客，王正一指出，物產館內攤商定位是以銷售農特產加工品及伴手禮為主，生鮮商品販售已有定期的戶外假日市集攤位可幫補，何況物產館現有空間也不足以規劃出拍賣市場的大空間，現場停車位未來也會調整增加，希望高雄物產館能長長久久服務民眾，農業局更用心來發展及進步，也歡迎大家常來走走，多多支持。