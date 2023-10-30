魔法迷出動！「哈利波特快閃店」北中南3地開跑 活動亮點快看
《哈利波特》從小說、電影、遊戲都乘載許多人的青春回憶，而台灣潮服品牌 CACO 本次攜手華納兄弟推出「哈利波特快閃店」，在台北、台中、高雄3地同步展出主題拍照場景、互動裝置，並販賣上百款限定週邊，其中還包含全台獨家的「哈利波特魔法怪獸電子雞」；「哈利波特快閃店」全程免費入場，魔法迷們絕不能錯過。
記者張志浩／綜合報導
「哈利波特快閃店」本次分別在北中南開跑，「台北快閃店」從10月27日開幕至11月9日，地點位於台北信義新天地 A11 館一樓，主打「霍格華茲大餐廳」場景，並推出「學院分類帽」限定互動體驗，粉絲們會隨機被分為葛來分多、史萊哲林、赫夫帕夫、雷文克勞學院，只要分享指定社群內容，標記 CACO 的 FB 或 IG，並 「#CACO哈利波特快閃店」，就能免費拿到「霍格華茲裝飾貼紙」。
「台中快閃店」從10月26起至11月12日，在勤美誠品綠園道地下二樓，主打「魁地奇互動任務」，只要上場替自身學院取得金探子就完成任務，後續發布指定社群內容，標記 CACO 的 FB 或 IG，並 「#CACO哈利波特快閃店」，就送「史萊哲林學院筷子組」。
「高雄快閃店」活動日期則是10月26日起至11月26日，於統一夢時代購物中心，粉絲將成為哈利波特，在德思禮家收到霍格華茲的信，透過信件還可以參與「嘿美溫馨互動」，最後一樣是發布指定社群內容，標記 CACO 的 FB 或 IG，並 「#CACO哈利波特快閃店」，就能免費拿到「嘿美澎澎絨毛鑰匙圈」。 此外，本次「哈利波特快閃店」皆是免費入場，販售商品部分除了由 CACO 發行的魔法世界服飾產品外，還有許多限定商品，包括魔杖、金探子存錢筒、霍格華茲校徽存錢筒、四大學院筆記本、電影角色的Q版角色公仔、Q版哈利波特卡夾包、哈利波特飛天掃帚收藏筆、哈利波特系列運動水壺等。
而最令人注目的還是從日本引進台灣的獨家商品「哈利波特電子雞」，不過數量有限，各地快閃店僅在開幕前3天，每天開放10個名額排隊，單筆消費滿新台幣4000元，就能以899元的價錢加購電子雞。此外，主要在實體哈利波特快閃店單筆消費滿台幣1000元，即贈「嘿美周邊購物袋」，消費滿台幣3000元，也可獲得「毛絨嘿美手提袋」。