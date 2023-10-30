高雄校園藝術to go！學子走出校園暢遊藝術

文化部與高市府文化局攜手推動的「高雄市校園藝術to go體驗計畫」以表演藝術、視覺藝術與歷史文化等三大主題規劃一日藝文主題遊程，邀請高中職、國中小學生暢遊高雄豐富多元的藝文場館。其中由高美館執行的「視覺藝術」遊程，在8月份開放報名、9月校園藝術to go首發車啟動以來，已迎接37間學校1360位師生參與。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，在文化部「校外文化體驗計畫」的支持下，此次由高美館執行「高雄市校園藝術to go體驗計畫」的視覺藝術遊程。校外文化體驗是培養藝文人口的一環，對於偏鄉學校更為重要，此次計畫是讓學生參與在地藝術文化之旅的好機會，以此為契機，帶著同學們由校園走入或許不甚熟悉的藝文場域，鼓勵學生接觸藝術、感受藝術，期望透過美感教育的紮根，讓藝術走入孩子們的生活，也讓生活充滿藝術。
高美館特展《人類世－凝視．消逝中的地表》在導覽人員的解說下，讓學子感受到生態環境保護的重要性，旗尾國小李同學說「讓我印象深刻的（作品）是〈孤單大道格〉，因為這棵樹生長需要很長的時間，但砍掉只要5分鐘，所以我們要珍惜大自然給我們的資源」。
高美館說明，此次由高美館執行的「高雄市校園藝術to go體驗計畫」視覺藝術遊程預計於112學年度接待來自南部各縣市的師生共70車次、逾2000人次走出校園，期盼透過體驗校外美感教育，讓藝術的種子在每個孩子心中發芽。