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《性愛自修室》Otis家出售了！買家「8位數」得手　前屋主曝心聲

▲Netflix熱門青春校園劇《性愛自修室》第4季在今年9月21日正式上線，劇中主角歐帝斯(Otis)的豪宅住家也在近期傳出轉手。（圖／Netflix提供）
▲Netflix熱門青春校園劇《性愛自修室》第4季在今年9月21日正式上線，劇中主角歐帝斯(Otis)的豪宅住家也在近期傳出轉手。（圖／Netflix提供）

記者潘毅／綜合報導

Netflix熱門青春校園劇《性愛自修室》第4季，同時也是系列最終季，於今年9月21日正式上線後，就讓許多觀眾看完相當感動。然而近期又傳出，劇中主角歐帝斯(Otis)的豪宅住家也在近期正式轉手，買家斥資「8位數」得手，前屋主也在IG上吐露持有這間美麗建物21年的心路歷程。

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看過《性愛自修室》的觀眾，都會對於劇中主角歐帝斯與母親同住的紅色豪宅印象深刻，其實它已經有百年歷史。（圖／IG@thechaletsymondsyat）
看過《性愛自修室》的觀眾，都會對於劇中主角歐帝斯與母親同住的紅色豪宅印象深刻，其實它已經有百年歷史。（圖／IG@thechaletsymondsyat）
有看過《性愛自修室》的觀眾，都會對於劇中主角歐帝斯所居住的紅色豪宅印象深刻，因為媽媽珍（Jean）將家裡當作性愛診療工作室，也常常成為劇中背景。其實這間豪宅名為「The Chalet」，位於英國威河谷地，建於1912年，最初用途是鮭魚捕撈小屋。

▲有看過《性愛自修室》的觀眾，都會對於劇中主角歐帝斯與母親同住的紅色豪宅印象深刻。（圖／IG@thechaletsymondsyat）
▲有看過《性愛自修室》的觀眾，都會對於劇中主角歐帝斯與母親同住的紅色豪宅印象深刻。（圖／IG@thechaletsymondsyat）
這棟百年建物歷經多次轉手，屋主摩根( Stuart Morgan）在2002年時接手後，也進行徹底翻新、擴建，最終成為如今模樣，近年來也成為許多劇集的取景地，包含Channel 4 劇集《非凡逃亡》以及Netflix《性愛自修室》都在這裡拍攝過。

由於影集爆紅後，原本靜謐的河谷也湧現了大批的觀光客人潮，這棟別墅也一度以度假旅館出租的型態經營，但屋主摩根也曾困擾表示，許多粉絲曾在未經同意的情況下試圖進入房屋內，甚至聘請過保全來維護現場秩序。

▲從「The Chalet」向外看的美麗景色。（圖／IG@thechaletsymondsyat）
▲從「The Chalet」向外看的美麗景色。（圖／IG@thechaletsymondsyat）
不過近期在英國的房仲網站上，卻出現「The Chalet」的身影，在兩週前更顯示以150萬英鎊（約新台幣5890萬）成交。而身分變成為前屋主的摩根也在IG上感性表示：「擁有 21 年後，我們決定將我們美麗的小屋出售。能夠成為這處美妙財產的保管人真是一種榮幸」。

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