台南普法道濟寺連辦7天戰鬥機法會 圓滿開香

（啟建天佑亞太地區和平護國彌災大法會連辦7天）
（普法道濟寺）
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普法道濟寺別出心裁的的彌戰法會，107年曾辦過一場飛彈法會，讓台灣遠離對岸飛彈的威脅; 今年第二場又稱「戰鬥機法會」，法會現場掛滿中國各式殲字輩戰鬥機和防守的國軍F16戰鬥機共324四架，廣場還有896 艘象徵中國戰艦的法船。法會從10月29日開香後連辦7天，訂11月4日圓滿。
開香啟法儀式由普法道濟寺主任委員莊永長率擔任主祭官的貴賓，包括市長黃偉哲、議長邱莉莉、立法委員陳亭妃、商業發展研究院董事長、前台南市長許添財分別恭讀佛文、法文、聖文、普照文和感恩文。參加的貴賓尚包括遠道而來的前澎湖縣長王乾發和總功德主曾國展董事長率領的36 位主祭官，另有監祭官和貴賓共上千人參加，隆重而肅穆。
黃偉哲市長代表恭讀天佑亞太區和平彌災祈福消災法文，焚香向眾神祝禱，台灣世局多變，加上烏俄戰爭、以巴衝突、中美較量，台灣又遭極權威迫，萬民煌恐、社稷不安，祈求諸佛聖尊法駕護衛，世人和平相處、台灣社會安寧、民生利樂。
莊永長表示，此次法會由「三清道祖」值星主法，並與十方母娘、玉皇上帝、三官大帝、四海龍王、南無八仙仙師和南無天龍八部等眾神明一起護祐台灣。經上天香、三獻供、點聖燭等內殿儀式之後，轉至外場的法壇祭拜，接著進入舖滿沙子、象徵戰爭沙場的法場，由主祭官和貴賓入內灑淨，期許世人不要在戰場上兵戎相見。
最後，由寺方法事人員以黑旗、彩帶、八卦鏡、鈸和黑傘啟動靈動第一法，邀請貴賓入內跨過七星火。莊永長表示，七星火意喻戰火，希望藉著法會之念力讓台灣遠離戰火。
至於掛滿法場天際的324架大陸和台灣戰鬥機，係廟方自掏寶網購進，當初過海關時還因「事涉敏感」被叩關，經許添財奔走後解圍，這些「祭品」也將在法會結束後發給參加的法事人員和貴賓結緣。