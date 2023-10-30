無卡分期詐騙大學生！11所大學95生遇害　陽交大、虎尾科大也遭殃

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截至今天上午9點，教育部校安通報大專校院遭無卡分期詐騙案件，接獲逢甲大學、中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學、國立虎尾科技大學、國立陽明交通大學共計11校、校安通報18件、95名學生受害。
立委莊競程、黃秀芳今天偕同台灣青年民主協會與台灣學生聯合會在立法院舉行「無卡分期詐乾學生！政府來抓漏，清除詐騙死角」記者會。
莊競程指出，類似的案例在2017年就有輔大學生受害，2019年一樣是在台中地區的朝陽科大、亞洲大學等校，也有將近百位學生受騙，金額超過600萬，顯見無卡分期詐騙案件其實是一套老舊的詐騙手法；前陣子網路上爆紅的影片「山道猴子的一生」，主角受到車行老闆慫恿的「0元交車方案」就是無卡分期的一種，84期分期貸款背後其實是龐大的利息壓力，間接導致主角後續一連串悲慘的經歷及結局，影片能夠引起廣大共鳴，其實也是說出一部分「無卡分期」消費者的心聲。
莊競程提出，近年來先買後付的支付方式使用人數越來越多，尤其在COVID疫情後，先買後付熱潮興起，台灣有800萬人是無信用卡族群，先買後付的支付型態也成為無卡族群及新世代消費族群的消費方式新寵，但在商機無限的背後，隱藏的是層層陷阱，建議由行政院的「打擊詐欺辦公室」為主，串聯相關部會，儘速規範這個亂象。
另外，莊競程要求，無卡分期應訂立相關規範，相關契約標示要夠清楚、利率要有上限、行銷招攬不可有誤導之嫌；同時，也要建立適當風控機制，包括對消費者及合作商家的徵授信管理、風險評估；消費者受騙後要有處理機制，不要放民眾自己承擔，包括個資保護、客訴爭議處理，都必須有完整的規範。
青民協理事長張育萌說，大學生被詐騙，有可能是受到人情或同儕壓力，盼外界對於被害人不要有太多苛責，否則反而會讓加害者得逞，並呼籲教育部整合資源，推出更多金融宣導教材，增進高中、大學生的金融領域知識。
與會的教育部官員表示，已請各該學校積極協助受詐騙個案學生，加強學生人權法治與知能教育，並請各大專校院立即進行校內清查，如有疑似個案，應及時通報。後續會努力做主題式宣導，也和內政部警政署有定期聯席會議，定期討論學生校園安全，減少學生學習安全及損害。
台中市政府警察局刑事警察大隊指出，已報請台中地檢檢察官指揮偵辦，執行搜索拘提，主嫌已聲押獲准，持續清查商家融資公司介紹人共犯結構，向上溯源偵辦。