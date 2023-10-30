歐德百閱「第50所」圖書室落成南投 帶領偏鄉孩童知識趣探索
歐德集團「百閱計畫」喜迎「第50所」新里程碑，日前在南投縣為「同富國中」、「成城國小」舉辦「幸福圖書室」啟用儀式。南投副縣長王瑞德、歐德集團陳國都董事長、歐德集團總經理暨經戰會中區會長陳國甫、南投縣府教育處長王淑玲、仰望教育基金會執行長李枝桃、天雕博物館館長白滄沂等多位貴賓蒞臨，由藝人阿諾擔任主持人，兩校學生分別以青春活力的布農族舞蹈及直笛合奏，歡慶圖書室落成。
生活中心/綜合報導
「百閱50 幸福磐石」，歐德集團自2005年起推動「百閱計畫」，為偏鄉學校打造「100所幸福圖書室」為使命，使用健康綠建材提供學童安全無毒閱讀環境。今年完成第50所重要的歷程。這次服務位於信義鄉，極偏學校的同富國中，學生多來自布農族原民家庭，交通不便、學習資源嚴重不足；水里鄉成城國小的圖書室，則在921大地震遭到嚴重損壞，許多設備老舊不堪，因此亟需興建新圖書室，提供優質環境，提升孩子閱讀力及競爭力。
由歐德傢俱設計師蔡汯瑾、李依靜等率領工務團隊，為兩校建置規劃幸福圖書室。重新調整格局動線，透過色彩繽紛、鉛筆造型高低書櫃，翻轉圖書室的刻板印象；或是坐在窗邊吧檯區，輕鬆閱讀；全新打造整齊一致的閱讀桌，活化學習空間，師生共享充滿書香氣息的快樂園地。孩子們開心的表示：「以前從未踏入圖書室，現在是無時無刻都想要窩在圖書室裡了。」
副縣長王瑞德表示:「『百閱50 幸福同時』，感謝歐德集團繼2011年後，今年再度眷顧南投的孩子，為同富國中、成城國小興建幸福圖書室，透過『專業的設計』為孩子打造充滿童趣舒適的閱讀環境，快樂學習。」
歐德集團董事長陳國都表示：「百閱50所，幸福一波波，50所圖書室是一個新的開始，歐德集團會繼續努力下去。感謝設計師與施工團隊，在炎熱的夏日裡趕工；感謝校長、老師們的協助，才能圓滿完成。更感謝舊客戶們支持，歐德將客戶的每筆消費金額提撥千分之二作為公益基金，提升孩子們的閱讀教育，攜手為偏鄉學校打造環保綠建材的幸福圖書室。」
仰望教育基金會執行長李枝桃表示:「做好事讓人佩服，如果這件事持續做幾十年，那就讓人崇拜了，對於歐德的善行非常感動。」