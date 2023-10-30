現世報來得太快！郭倍宏請黃捷辭去議員專心投入立委選舉
「現世報來得太快！落跑參選是嚴肅議題，選輸了再回去當議員！」高市議員黃捷接棒立委趙天麟參選第6選區立委，未料挨批「落跑」，該選區立委參選人郭倍宏今（30）日直指，黃捷之前狂批前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜落跑，現在也跟著帶職參選，選輸了繼續當議員，痛批誠信蕩然無存。他請黃捷辭去議員職位專心投入立委選舉，這是對第六選區選民最起碼的尊重。
記者郭凱杰／高雄報導
趙天麟日前爆出與中國籍女子婚外情，隨即宣布退選，民進黨經策略小組決議，由高雄市議員黃捷接替趙參選高雄市第六選區（前金、新興、苓雅、鼓山），遭藍營質疑「落跑」，前「罷捷」團體發言人徐尚賢怒批「背棄鳳山」，且之前韓國瑜選總統時，並以黃捷當時要求韓國瑜要先辭市長再選總統的說法，要求黃捷也要辭議員再選立委，否則不排除發動二次罷捷。
對此，郭倍宏認為，誠信是政治人物的第一天條。黃捷空降第六選區參選立委，今年八月才正式加入民進黨去年才連任議員，黃捷日前到新北輔選黨籍同志時狂批侯友宜落跑，在批判別人落跑時，是否忘了自己正是落跑的代言人？落跑就是對該區選民的付託忘得一乾二淨，誠信蕩然無存。
對於，黃捷辯稱，離開鳳山，一樣是在高雄，ㄧ樣是服務高雄市民，所以沒有落跑問題，因此不辭議員。郭倍宏則反問，韓國瑜選上高雄市長，再選台灣總統，一樣是在台灣，一樣是服務台灣人民，哪來的落跑問題，妳當時如何嚴厲批判的？
郭倍宏也反問黃捷，落跑帶職參選是各黨炮火猛烈攻擊的焦點，現在妳也跟著流行帶職參選，選輸了再回原選區繼續當議員。這對高雄第六選區的選民是極度不尊重，好像到此一遊，觀光兼渡假。
郭倍宏也請黃捷嚴肅認真對待此次立委選舉，辭去議員職位專心投入立委選舉，這是對第六選區選民最起碼的尊重。