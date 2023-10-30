大學學測明年1月20日登場！明起開放報名　3種繳費方式看這邊

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高三在學生一律由就讀學校集體報名，非應屆畢業生或具同等學力者，可委託政府立案且已獲大考中心集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。
報名期間內，集體報名考生於集體報名單位檔案傳輸完成後，即可於大考中心網站「113學科能力測驗試務專區」查詢報名處理情形與檢視報名資料，若檢視報名資料發現有誤，請由集體報名單位上網更正；個別報名考生，若檢視報名資料發現有誤，請於報名期間自行補正。
繳費方式有3種，臨櫃（含票據）繳費或匯款轉明起至11月14日（二）下午3點30分止；以自動櫃員機（ATM）、網路ATM繳費從明天起至11月14日夜間12點止；便利商店繳費（僅限個別報名考生使用）明日起至11月11日（六）夜間12點止，截止日期提早3天。
大考中心表示，學測包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6考科，考生可自由選考，其中國文考科分為2節施測，分別為國語文綜合能力測驗、國語文寫作能力測驗。
第一天考數學A、自然，第二天考英文、國綜、國寫，第三天考數學B、社會。各科考試時間，國文考科的國綜、國寫各90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。
學測各考科題型，國寫全為非選擇題型，其餘考科除了選擇題型，皆有非選擇題型或混合題型（含選擇和非選擇題），數學考科還有選填題型；學測成績採級分制，成績使用於繁星推薦（檢定、比序）、申請入學（檢定、篩選、採計），以及分發入學檢定時，各科最高15級分。