黑衣人包圍「新政治提款機」 李正皓三問高虹安轟皮癢
新竹市府日前舉辦萬聖節活動，近日嘲諷市長高虹安「新政治提款機」現身參與，未料數名畫有八家將臉譜的男子包圍阻擋，而高虹安今日稱警方沒有縱放或不處理，另譴責提款機用糖果誘導孩子認識骯髒的政治語言。對此政治評論員李正皓說，高一講話自以為是的斐陶斐高傲感又來了，預告明日公布三張照片，並三問高虹安，若她、其閨蜜、閨蜜老公被黑衣人圍住一小時，警方完全不作為，「請問妳還會不會說沒有縱放？」
記者陳威叡／台北報導
新政治提款機參與新竹市府舉辦萬聖節活動，卻遭到數名畫有八家將臉譜的男子包圍阻擋，更無視在場有許多小朋友，直接抽菸、嚼檳榔，直到一小時後才遭警方勸離，外界質疑黑衣人已涉及《刑法》強制罪，在場警方卻消極處理。
高虹安今日受訪替警方喊冤，強調警方全程以密錄器全程蒐證，沒有縱放或不處理，另譴責新政治提款機，用發放糖果來誘導孩子認識骯髒的政治語言或嘲諷，上頭有很多網路側翼霸凌和抹黑言論，認為非常不可取。
對此李正皓砲轟高虹安是皮癢、欠修理，不回應還好，一講話那種自以為是的斐陶斐高傲感又來，「絕對沒有任何縱放」、「正常邏輯」、「不會發生」、「對警方嚴重的打擊士氣」，聽完這些話，自己整個火氣又上來。
李正皓預告，明日將公布三張照片，並三問高虹安，在這樣的狀況下，如果她、她的閨蜜、她閨蜜的老公被黑衣人圍住一小時，警方完全不作為，「請問妳還會不會說沒有縱放？」