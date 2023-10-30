日本那珂市與黃偉哲相約明年締盟 台南400又添喜事一樁

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黃偉哲表示，台南因為飛虎將軍廟的歷史淵源而與茨城縣那珂市、水戶市等城市結緣，他非常期待未來台南與那珂市締盟後能拓展文化、體育等交流嘉惠兩市市民。尤其他聽聞那珂市小朋友曾在營養午餐上品嘗到來自台灣的香蕉，他也期待在農產上開闢更多的合作，讓小朋友們有機會品嘗到台南的香甜文旦及芒果等水果。
黃偉哲向訪賓表示，2024年整年將有一系列台南400的活動，兩市締盟更是為台南400加添光彩，他相信有那珂市的加入，明年的台南將更顯熱鬧。他並建議遠道而來的貴賓停留台南期間多多品嘗美食小吃與欣賞古蹟，盡情享受台南獨有的城市氛圍。
那珂市市長先崎光表示，他擔任茨城縣議員時，曾多次到訪台灣，但台南為第一次到訪，他慎重地以簡報跟影片介紹那珂市，並表示那珂市與台南市因為飛虎將軍廟結緣，並開展兩市長輩間的球賽等交流，他此行也將參訪烏山頭水庫及山海圳自行車道，期待未來跟台南有自行車相關的交流。
那珂市國際交流協會會長大和田和男表示，他2016年起就努力促進兩市的交流，可惜因為疫情實體交流中斷數年，他非常開心今日能夠再訪台南。大和田會長也表示，兩市從人文到產業都有可以合作的地方，希望台南市政府能繼續支持雙方的交流。
那珂市位於日本關東地區茨城縣的中北部，距離東京約100公里。該市為台南市安南區飛虎將軍廟主祀神祉杉浦茂峰之母出生地，此歷史淵源而讓兩市有所交流，訪團此行也參拜該廟。台南也與日本茨城縣多個城市交流密切，包含今(2023)年締盟的友誼市土浦市，另縣治所在地水戶市也與台南互動頻繁。