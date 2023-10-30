李多慧開箱台北「1餐34804元」米其林餐廳！飽到嬌嗔：要吃泡麵了
樂天女孩韓國籍成員李多慧，來台後人氣不斷，除了球場應援以外，愛吃的她私底下還會到台灣各大地方尋找美食，每次上傳到YouTube都引起廣大迴響，可說是台灣最棒的美食觀光大使。近日，李多慧砸下重金，決定品嘗台北唯一一家三星級米其林餐廳，結果滿足地吃完後，一聽要價34804元台幣，換算韓幣大概125萬元，讓李多慧嚇到直呼，「要餓2個月了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
在影片中，李多慧身穿高貴的平口露肩黑色禮服，帶著充滿期待又緊張的心情，踏進這間台北唯一一間三星級米其林餐廳「頤宮中餐廳」，只見她完全被眼前的豪華景象給嚇到，一度不敢坐下來，等待時還不斷喝水來掩飾焦慮的心情，模樣十分可愛。
後來，李多慧決定點了一餐要價12880元台幣的套餐2人份，外加提前預約烤鴨，結果李多慧開啟一如以往的讚嘆模式，一邊大口地吃，一邊開心地形容口感，有趣的是，李多慧原以為一點一點的吃，不太會飽，殊不知來到烤鴨兩吃後，她就已經飽到不行。
最後帳單出爐，總共要價34804元台幣，嚇得李多慧摸著下巴開始思考，「大概...125萬韓元？大概要餓個兩個月了，兩個月只能吃泡麵！」但天性樂觀的她則形容，這次經驗新鮮又寶貴，也是她一直很想要嘗試的。被一旁友人問到「下次還會想再來嗎？」李多慧自信地說，「我會努力看看的，下次再吃最貴的套餐吧！」