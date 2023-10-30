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新人喜至廟裡拍婚紗照，接受神明福證

▲台南市六甲新人李柏愷和蔡孟穎拍婚紗照，邀請家中的太子爺一起入鏡。（圖/記者劉悅儷攝 ，2023,10.30）
▲台南市六甲新人李柏愷和蔡孟穎拍婚紗照，邀請家中的太子爺一起入鏡。（圖/記者劉悅儷攝 ，2023,10.30）

記者劉悅儷/台南報導

現代人年輕人熱愛文創，熱衷宮廟文化，連拍婚紗照都跑到宮廟取景，且連家裡的神佛也帶來一起入鏡。參加11月18日在山上區水道博物館舉行的台南市府集團公證結婚新人李柏愷和蔡孟穎，今天兩人帶著新郎家中供奉的太子爺到開基玉皇宮入鏡，他強調，太子爺和太太是他生命中兩大貴人，結婚照一定要有他們才算完美。
34歲的李柏愷在新光保全工作，太太是業務員，兩人結束愛情短跑，互定終身，在拍婚紗照時，要求攝影師必到的取景之處便是開基玉皇宮，原因是家裡的太子爺在他車禍時曾救過他一命，自然是貴人; 而太太蔡孟穎與他相愛相惜，陪他度過人生最辛苦的歲月，也是另一位貴人，所以在婚紗照中，兩位貴人一定要一起入鏡，缺了一位就不完美。
家住六甲的李柏愷表示，太子爺是他生命中最重要的神祇，遵照神意，已連九年返玉皇宮過爐進香。由於台南人都有結婚拜天公的習俗，玉皇宮剛好開辦這項服務，因此，明天上午也將到玉皇宮辦天公，由玉皇上帝和太子爺一起福証，兩人在神明面前互定盟約，不離不棄。

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▲對神明較有感的年輕人喜歡到廟取景拍婚紗照。（圖/記者劉悅儷攝，2023,10.30）
▲對神明較有感的年輕人喜歡到廟取景拍婚紗照。（圖/記者劉悅儷攝，2023,10.30）

台南人結婚辦天公，過去都在自家門口舉行，但隨著居住環境改變，住大樓的人要拜天公不太容易，因此，很多人都改到廟裡舉行。開基玉皇宮保有這項傳統科儀，為維護傳統，從民國111年4月1日起，委由延陵道壇六代道長吳政憲統籌辦理，由穿道袍的道士或道長取代紅頭法師，以隆重莊嚴的靈寶謝恩三獻酬神科儀，保佑新人婚後家庭美滿、幸福和樂。

▲拜天公是府城習俗，開基玉皇宮訂有公定價，童叟無欺。（圖/記者劉悅儷攝，2023,10.30）
▲拜天公是府城習俗，開基玉皇宮訂有公定價，童叟無欺。（圖/記者劉悅儷攝，2023,10.30）

創廟於1670年的開基玉皇宮距今有353年歷史，保留古老的拜天公科儀，只是以前在家門口還要殺豬倒羊、演傀儡戲酬謝神明的供品和儀式，現在很多人住高樓大廈，拜天公因供品多，大樓住家空間有限，所以才會改到玉皇宮舉行。
由於法師收取拜天公的費用高低差很多，有的甚至要三萬元，新人無所適從，所以玉皇宮制定一個公定價，標準供品包括素豬羊、素五牲、十二菜碗、山珍海味、五獸糖塔、薦盒、紅龜紅桃、紅圓、牽圓、粳粽、發粿、甜粿、甘蔗、高錢、鮮花五果等，還有最難準備的甘蔗，這樣整套做下來萬元有找，廟方表示，這種價格根本無利可圖，純粹只是服務，所以從開辦以來，已預約服務超過一百對，光今年從元月至10月底就已承辦69場。

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