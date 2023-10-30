新人喜至廟裡拍婚紗照，接受神明福證

34歲的李柏愷在新光保全工作，太太是業務員，兩人結束愛情短跑，互定終身，在拍婚紗照時，要求攝影師必到的取景之處便是開基玉皇宮，原因是家裡的太子爺在他車禍時曾救過他一命，自然是貴人; 而太太蔡孟穎與他相愛相惜，陪他度過人生最辛苦的歲月，也是另一位貴人，所以在婚紗照中，兩位貴人一定要一起入鏡，缺了一位就不完美。
家住六甲的李柏愷表示，太子爺是他生命中最重要的神祇，遵照神意，已連九年返玉皇宮過爐進香。由於台南人都有結婚拜天公的習俗，玉皇宮剛好開辦這項服務，因此，明天上午也將到玉皇宮辦天公，由玉皇上帝和太子爺一起福証，兩人在神明面前互定盟約，不離不棄。
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台南人結婚辦天公，過去都在自家門口舉行，但隨著居住環境改變，住大樓的人要拜天公不太容易，因此，很多人都改到廟裡舉行。開基玉皇宮保有這項傳統科儀，為維護傳統，從民國111年4月1日起，委由延陵道壇六代道長吳政憲統籌辦理，由穿道袍的道士或道長取代紅頭法師，以隆重莊嚴的靈寶謝恩三獻酬神科儀，保佑新人婚後家庭美滿、幸福和樂。
創廟於1670年的開基玉皇宮距今有353年歷史，保留古老的拜天公科儀，只是以前在家門口還要殺豬倒羊、演傀儡戲酬謝神明的供品和儀式，現在很多人住高樓大廈，拜天公因供品多，大樓住家空間有限，所以才會改到玉皇宮舉行。
由於法師收取拜天公的費用高低差很多，有的甚至要三萬元，新人無所適從，所以玉皇宮制定一個公定價，標準供品包括素豬羊、素五牲、十二菜碗、山珍海味、五獸糖塔、薦盒、紅龜紅桃、紅圓、牽圓、粳粽、發粿、甜粿、甘蔗、高錢、鮮花五果等，還有最難準備的甘蔗，這樣整套做下來萬元有找，廟方表示，這種價格根本無利可圖，純粹只是服務，所以從開辦以來，已預約服務超過一百對，光今年從元月至10月底就已承辦69場。