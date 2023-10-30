哈馬斯意外促中美同調！學者：習近平「願放軟身段」但綿裡藏針

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邱師儀認為，儘管美中在以色列、俄烏或台灣議題上都愈發分歧，但拜登與布林肯仍欲走回民主黨習慣的「競爭但不衝突、降險卻不脫鉤」外交路線，同時中國經濟風暴襲來，習近平在經歷疫情、美中貿易戰、科技制裁後，如今一連串弔詭的人事爭端與猝逝，證明「習近平一時半刻之間還無法高枕無憂」，為此身段必須放軟一點，跟美國好好坐下來談，才有空間喘一口氣。
他提到，正如拜登親口所言，中國在經濟蕭條的現況下，習近平是沒有意願打台灣的，為此在美國對台的軍援與高層互訪持續之下，中國也願意派出高層訪美，或接見來自白宮的美方高層。在以巴衝突上，中國雖多次指控美國站在「錯誤的一方」、盲目支持以色列，但拜登所屬的民主黨相較共和黨本來就是比較同情巴勒斯坦人，所以拜登提到的「戰爭最後還是需要協助巴勒斯坦建國」，其實也與習近平力促的以巴「兩國論」遙遙相應。
不過邱師儀也提到中美「不實打」但口頭上仍針鋒相對的趨勢，例如在中國持續拉攏伊朗、敘利亞、俄羅斯與北韓，或是蒲亭訪北京時刻意秀給外界看的「核彈手提箱」等，而拜登則有意宣告這些危險區域「鎮得住」，在國會提出一千零五億美金的軍援案。
「這當然是拜登的戰略目標，同時也會是習近平想要看到的發展」，邱師儀強調美中關係確實呈現從熱戰變冷的跡象，但關鍵在於民主黨建制派不該像當年歐巴馬，認為中國能走向自由開放，「提防中共才能符合美國國家利益」。
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