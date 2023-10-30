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哈馬斯意外促中美同調！學者：習近平「願放軟身段」但綿裡藏針

▲中國國家主席習近平與美國總統拜登的會晤尚未敲定，東海大學政治系專任教授邱師儀認為美中關係降溫會是雙方願看到的發展。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平與美國總統拜登的會晤尚未敲定，東海大學政治系專任教授邱師儀認為美中關係降溫會是雙方願看到的發展。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國外長王毅結束3天訪問美國行程，不過中美兩國領導人的會面仍未確實，雙方在國際局勢的角力卻從未停下腳步。東海大學政治系專任教授邱師儀認為，在俄烏戰爭與以巴衝突等重要戰事影響下，美中關係現在有「熱戰變冷」的跡象，這也會是雙方都願看到的發展。

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俄羅斯與烏克蘭、以色列與巴勒斯坦接連爆發衝突，被認為是下一個「世界四大戰場」的台海安危自然也成為國際熱焦，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）的對談更被認為有助穩定局勢。

邱師儀認為，儘管美中在以色列、俄烏或台灣議題上都愈發分歧，但拜登與布林肯仍欲走回民主黨習慣的「競爭但不衝突、降險卻不脫鉤」外交路線，同時中國經濟風暴襲來，習近平在經歷疫情、美中貿易戰、科技制裁後，如今一連串弔詭的人事爭端與猝逝，證明「習近平一時半刻之間還無法高枕無憂」，為此身段必須放軟一點，跟美國好好坐下來談，才有空間喘一口氣。

他提到，正如拜登親口所言，中國在經濟蕭條的現況下，習近平是沒有意願打台灣的，為此在美國對台的軍援與高層互訪持續之下，中國也願意派出高層訪美，或接見來自白宮的美方高層。在以巴衝突上，中國雖多次指控美國站在「錯誤的一方」、盲目支持以色列，但拜登所屬的民主黨相較共和黨本來就是比較同情巴勒斯坦人，所以拜登提到的「戰爭最後還是需要協助巴勒斯坦建國」，其實也與習近平力促的以巴「兩國論」遙遙相應。

不過邱師儀也提到中美「不實打」但口頭上仍針鋒相對的趨勢，例如在中國持續拉攏伊朗、敘利亞、俄羅斯與北韓，或是蒲亭訪北京時刻意秀給外界看的「核彈手提箱」等，而拜登則有意宣告這些危險區域「鎮得住」，在國會提出一千零五億美金的軍援案。

「這當然是拜登的戰略目標，同時也會是習近平想要看到的發展」，邱師儀強調美中關係確實呈現從熱戰變冷的跡象，但關鍵在於民主黨建制派不該像當年歐巴馬，認為中國能走向自由開放，「提防中共才能符合美國國家利益」。

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