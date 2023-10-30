共創經濟產業繁榮！第一郵聯通運公司舉行高雄綜合物流園區動土

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第一郵集團董事長駱啟明表示，第一郵集團轄屬第一郵通公司於2015年開始籌備規劃，正式成立於2017年4月，並於當月取得航空貨運承攬執照，次月取得中華郵政貨轉郵及郵轉郵業務代理合約，另外，轄屬第一郵聯運公司陸續於2019年及2021年，在高雄港取得海運快遞專區及自由貿易港區事業執照經營迄今。
駱啟明說，第一郵聯公司規劃未來在前鎮商港區第2、3單元完成全區開發後，加上原本已營運中的第1單元之海運快遞貨物專區，整體打造高雄港跨境綜合物流園區，目前第一郵聯在前鎮商港區第一單元一樓海運快遞專區專營淘寶、蝦皮等電商貨件，以及普貨商業件清關及運輸派送，而自貿港區事業則與美商公司及日商公司，在高雄港合作半導體機台及玻璃原料自貿倉儲、廠務、報關、運輸等。
第一郵集團副總經理儲義財進行第一郵聯高雄綜合物流園區願景說明，他說，新建倉庫設置於高雄港前鎮商港第二、三單元，緊鄰萬海航運專用63及64號貨櫃碼頭，周邊交通動線順暢，可快速上新生高架道路、連結國道一號、88快速道路及國道三號高速公路，能有效降低貨物運輸成本與節省運送時間，而新建倉庫分別區分為三期工程，各為第二單元一樓(第一期)、二樓(第二期)、第三單元(第三期)，每層樓室內面積均為8,596平方公尺。
高雄港務分公司總經理王錦榮指出，高雄港務分公司會持續積極協助各航商與不同產業業者互相跨界合作，以高雄港航線密集優勢及高效率的航運服務，配合業者集結國際海運貨物，透過高雄港進行儲轉、倉儲管理與物流配送一貫化作業，以大幅縮短各項物流作業之協調、申請、整合等時間成本，優化並提升港區物流儲轉功效，進而帶動地方周邊產業發展，共創經濟產業繁榮發展。