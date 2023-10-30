藍白合從「會前會」到「政黨協商」　黨主席親上火線仍卡這關

我是廣告 請繼續往下閱讀
「藍白合會前會」是「二對二」幕僚會議，國民黨由侯競辦執行長金溥聰與祕書長黃健庭主談，民眾黨主談人則是柯辦總幹事黃珊珊與辦公室主任周榆修。
1. 產生在野最強候選人方式：民眾黨主張全民調、國民黨主張民主初選，最終無共識。
2. 公開辯論方式：雙方皆同意，在確認前項「在野最強候選人產生方式」後，參加由電視台主辦三場辯論會。
3. 時程：民眾黨主張10月31日前、國民黨則說在11月5日至11月10日間完成前二項工作。
4. 柯文哲七大主張：國民黨對「凍結考監兩院」、「閣員經立院聽證同意後任命」、「接受立院各黨團質詢監督」有現行法律疑慮，其餘皆讚成其主張。
5. 侯友宜針對政治體制改革四大主張：民眾黨除了對「成立新的特偵組」這項有所保留外，其餘皆同意侯友宜主張。
6. 在野力量合作方案：雙方同意合作推動國會席次極大化，未來國會黨團就議題合作，以民眾福祉為依歸，雙方同意如合作取得執政權後，組成聯合內閣。
10月30日 政黨協商
藍白合首場政黨協商，由國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲共同協商，並由國民黨副秘書長江俊霆、柯文哲競辦主任周榆修與會。
第一、共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。
第二、對於未來發展的共識。在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流。能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」等原則目標。
第三、在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告，18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。
第四、兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。