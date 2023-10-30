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富士康遭中國查稅股價續跌　鴻海信心喊話：運作正常、勿傳播謠言

▲鴻海富士康遭到中國官方查稅，股價跌破百元，鴻海發出聲明表示，目前市場對於鴻海的營運有許多的臆測，影響資本市場的運作，強調目前運作正常，呼籲外界對於鴻海的營運應有信心，並且勿傳播謠言。(圖／NOWnews資料照片)
▲鴻海富士康遭到中國官方查稅，股價跌破百元，鴻海發出聲明表示，目前市場對於鴻海的營運有許多的臆測，影響資本市場的運作，強調目前運作正常，呼籲外界對於鴻海的營運應有信心，並且勿傳播謠言。(圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎／台北報導

鴻海富士康遭到中國官方查稅，股價跌破百元，今（30）日終場跌3.7元，收在94.5元，跌幅3.76%。鴻海今日傍晚發出聲明表示，目前市場對於鴻海的營運有許多的臆測，影響資本市場的運作，強調目前運作正常，呼籲外界對於鴻海的營運應有信心，並且勿傳播謠言。

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鴻海富士康在中國的多間企業傳遭到查稅，鴻海22日傍晚發布重訊表示，「合法合規為集團在全球各地的基本原則，我們會積極配合相關單位的相關作業」。經濟部產發署也說會協助產業發展，後續會與鴻海保持密切聯繫，視情況提供協助。

而中國國台辦25日回應富士康事件表示「依法依規對所有企業一視同仁進行遵紀守法調查，是正常的執法行為」。鴻海今日發出聲明表示，目前市場對於鴻海集團的營運有許多的臆測，影響資本市場的運作。鴻海經營團隊對於各項業務均有充分掌握，也持續與外界溝通說明本司的立場以及經營現況。集團目前運作正常，呼籲外界對於鴻海的營運應有信心，並且勿傳播謠言。

不過，近來鴻海股價弱勢跌破百元，上週外資大舉賣超12萬471張、自營商賣超2082張、投信賣超924張。而今日鴻海以平盤之上開出後，隨即下跌，盤中爆大量10萬張，一度跌至94元，跌幅逾4.27%，同時也創下2021年1月初以來逾2年9個月低點，不過鴻海今日零股交易卻也居於首位。

分析師艾綸表示，這次中國官方祭出查稅動作應該是「雷聲大、雨點小」，重重提起最終輕輕放下，主要應是鴻海創辦人郭台銘要參選總統的敏感「政治因素」影響。

艾綸指出，鴻海富士康在中國有一定程度的重要性，估計最後對產線產能沒有什麼影響，而過去鴻海股價長時間在97到100元之間，若以中長線價值型投資來看，跌破百元投資人可以分批佈局，尤其想要定期領不錯的配息，鴻海殖利率維持在3到5%之間很穩定，是一個比較好的標的。

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AI倪珍報新聞