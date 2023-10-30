王瞳認可「他」代替艾成：非常勇敢 悲吐走不出的低潮深夜淚崩
王瞳今（30）日特地為短影集《話神傳》站台，其實她早上才剛殺青民視8點檔《市井豪門》，現在沒了拍戲當生活重心，接下來將全力準備12月和張芸京等人共同舉辦的《京成兄妹 超時空的約定》，而演出該劇系列的于浩威，也在今年6月成為「霸氣樂團」的主唱，也就是接棒原本艾成的位置，王瞳直誇對方：「非常勇敢！」她今天也透露，面對艾成已經離開的事實，偶而情緒還是會很down，深夜直播時會難過淚崩。
記者蔡依庭／台北報導
于浩威今現場演唱《流浪者之歌》，展現歌場實力。王瞳坦言得知由于浩威接下艾成主唱位置時，「滿了不起的！願意接這個任務，因為可能會被比較，會有很多想法，不容易。」于浩威則沒想那麼多，「我聽霸氣樂團的歌，覺得都很正面、很喜歡，對我來說，是我在做喜歡的事」，也不會特別看其他的言論。
黃姵嘉驚喜現身！自爆3周沒見到男友邱昊奇
王瞳2周前以「今晚來點藍色的思念」為題進行直播時，透露艾成過去每晚都會在家開直播唱歌，甚至開放粉絲點歌，讓她懷念到哭出來，她難過地說：「心情不可能一直平穩，一定有高有低，當我有思念情緒的時候，我試過很多方法排解，那次剛好是想請大家陪我。」她認為有時候不想隱藏自己的情緒，真實敞開才是得到醫治的方法。
「金鐘視后」黃姵嘉今天也出席在同場合，但她是為了電影《鄰人X謎樣的女子》現身，談到男友邱昊奇，因為最近2人都忙著拍戲，時常分隔兩地、已經3周沒見面，但每天會傳訊息分享日常。她和《我的婆婆怎麼那麼可愛》同劇演員勇兔和書偉1年前有一起吃鍋，她認為分手還能做朋友很欽佩，若回到她本身，笑說：「我目前還沒辦法。」