韓團ITZY首登The First Take少一人！粉絲讚實力好：沒主唱還是強
出道4年的韓國人氣女團ITZY，最近受邀登上日本知名音樂頻道「THE FIRST TAKE」YouTube頻道，翻唱她們2020年發表、MV瀏覽率逾5億次的〈WANNABE〉日文版本，展現超強歌唱實力，獲得粉絲多數好評，發布2天已有120萬次觀看數，成績相當不錯，可惜主唱Lia（崔智壽）因生病不在表演名單裡，讓網友覺得可惜。
記者江芷稜／綜合報導
ITZY身為TWICE的師妹，一出道就獲得關注，今年7月發行迷你專輯《KILL MY DOUBT》，主打歌〈CAKE〉以朗朗上口的洗腦旋律，成為當紅歌曲。不過主唱Lia卻因為忙碌生活，產生焦慮與不安症狀，經紀公司JYPE上個月對外表示Lia經過醫生診斷身心狀況後，判定需要休息，即日起暫停活動。Lia也在IG號帳號上傳手寫信，向粉絲們解釋近況，歸隊日期未定。
儘管這次ITZY的「THE FIRST TAKE」表演，沒有主唱Lia參與，只剩下4個人，讓歌迷覺得有點可惜，不過網友都認為表演不差，「彩領很棒，根本是隱藏王牌」、「這首歌好經典，彷彿回到當初巔峰的時刻」、「沒有主唱還是好強」、「這個版本唱法好甜」。