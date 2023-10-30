雲豹能源獲頒公益貢獻獎　綠能永續扎根台南北門

雲豹能源總經理趙書閔致詞時說：「教育是社會邁向永續的重要起源，因此我們近年積極將綠能、公益、節能減碳以及環保意識帶入校園，更推動成立『鄉育教育基金會』，透過多元化教育模式幫助更多學子探索自我、從中發展自主學習歷程。近期我們將啟動新一波綠能教育計畫，將綠色種子散播在全台各地並發芽茁壯，讓世界看見台灣逐漸發光的永續能量。」
趙書閔也分享雲豹能源與台南北門有著密不可分的緣分，不僅在北門嶼長老教會屋頂上誕生了第一座綠能公益案場，也在北門區完成全台最大128ＭＷ漁電共生場域，鄉育教育基金會第一間合作校園也在此展開。
秉持將綠能帶入校園的永續理念，雲豹能源在漁電共生場域發揮環境共生、在地共榮，將漁電共生理念融入校園教材，定期舉辦綠能小教室，讓當地學生從小培養綠能環保意識，更邀請文山國小師生們北上至旗下職籃隊主場看球賽，近距離與魔獸霍華德互動合照。
此外，鄉育教育基金會從2022年起在北門農工與北門高中辦理多次校園主題演講與工作坊，總共觸及650位學生，輔導超過50位學生適性發展自身興趣與累積能力，陪伴城鄉學子探索自我與並建立自主規劃生涯觀念。雲豹能源長期在台南北門地區付出教育行動、支持在地活動，因而獲頒公益貢獻獎。
雲豹能源響應聯合國永續發展目標（SDGs），發揮ESG精神並扮演永續實踐者角色，身體力行投入地方公益活動與綠能教育，就如同深耕再生能源產業一樣，與台南地區一起為永續努力、一同成長茁壯。
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