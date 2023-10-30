破除病倒傳言！蒲亭現身「面帶笑意」 參訪俄羅斯火箭航太公司
俄羅斯總統蒲亭健康狀況一直受到外界關注，日前傳出他在臥室心臟驟停後接受急救復甦，又被克里姆林宮駁斥的消息，關於蒲亭是否真的派替身替他出席公開場合的討論更再度展開。不過就在克宮出面澄清後，蒲亭也終於首度露面與一群年輕的火箭科學家討論俄羅斯未來的太空探索規劃。
國際中心楊智傑／綜合報導
自從去年下令入侵烏克蘭以來，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在公開場合露面時的神情、體態與健康狀況就不斷被外界討論，但消息克宮往往不予回應，直到這次卻大動作駁斥。剛於10月7日滿71歲的蒲亭近日則再度露面，前往位於科羅廖夫的火箭航太公司（RSC），除了參觀火箭研發外也和科學家們會面談話。
同行的還有俄羅斯聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yuri Borisov）、副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）、能源火箭太空集團（Energia）首席工程師索洛維約夫（Vladimir Solovyov，下圖左）；波瑞索夫也在會後宣布，俄羅斯將打造全新太空站，預計將於2027年發射第一個模組。
曾多次爆料蒲亭健康狀況的前克宮高層，其經營的Telegram頻道「General SVR」更宣稱，蒲亭主治醫生表示奇蹟不會發生，要親人做好最壞打算，並傳出其替身陸續在非公開活動中活躍。