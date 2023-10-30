遊艇市場夯 第一屆「高雄城市船展」11/3登場 鎖定國內買家
由台灣遊艇船舶產業界主動籌備發起的「高雄城市船展」將在11月3-5日於高雄亞灣及嘉信碼頭舉行。有國際知名品牌遊艇展售，並舉辦專業遊艇論壇及廠商展出船用人用部品、遊艇駕訓、租賃及後勤服務等，提供最新海洋產品服務採購介紹，特別的是，現場還有船用福利品物料供船友們尋寶。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市遊艇服務商業同業公會理事長潘泰安表示，有感於國內遊艇市場日漸蓬勃，國內市場占比逐漸增加，經同業間凝聚共識，並獲得亞灣及嘉信碼頭鼎力支持下，推動首屆由民間發起籌組的「高雄城市船展」。展覽主要鎖定國內買家，將是海洋產品、船舶活動等領域愛好者的難得探索窗口。
潘泰安指出，此次由在地船艇相關廠商分工協力，籌創此涵蓋遊艇及海事休閒軟硬體相關產品的專業船展。城市船展與一般海洋休閒嘉年華會活動之最大差異在於，廠商與消費者是以迅速買賣成交為參展主要目標，以最直接方式取得最新最佳市場資訊與當季優惠，藉此會展平台創造買賣雙方最大利益。
城市船展在各國均有其精彩發展模式，因供需間更貼近在地需求，常形塑出本地特有的船艇文化。潘泰安說，像是重視運動釣遊的港灣可能以船釣為其訴求主力，帆船競賽盛行的海灣城市則以競賽船型為其展出特色。一般稱為船展（Boat Show)，因其會展範疇不僅侷限於遊艇單項，更多海事產品可在此獲得舞台發表，海洋首都高雄可以此展作為本市船艇海洋產品的年度發表盛會，以高雄充沛的科技力及創新力創造出高雄特色的海洋會展，也可推廣此模式至台灣其他臨海大城，建構各具特色屬於該城市的海洋主題。