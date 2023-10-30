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楓樹國小通學廊道完成　張善政：花小錢大效果　年前完成10所以上

▲張善政表示，通學廊道改善計畫是「花小錢大效果」，對於保障學童通學安全非常有幫助，市府將持續積極向中央爭取經費支持，逐步改善桃園的通學廊道。（圖／桃園市政府提供）
▲張善政表示，通學廊道改善計畫是「花小錢大效果」，對於保障學童通學安全非常有幫助，市府將持續積極向中央爭取經費支持，逐步改善桃園的通學廊道。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

楓樹國小鄰近住宅區，上、下學時學生行走人數眾多，卻無實體人行道，為提升學童良好的通學環境，工務局特選為通學廊道改善標的。桃園市長張善政今（30）日上午前往龜山區，視察「龜山區楓樹國小通學廊道改善工程成果」時表示，通學廊道改善計畫是「花小錢大效果」，對於保障學童通學安全非常有幫助，市府將持續推動，並積極向中央爭取經費支持，逐步改善桃園的通學廊道。

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張善政表示，隨著行人環境及學童通學意識的提升，市府針對全市校園周邊 通學廊道環境改善有全盤的規劃，目前全市已規劃66所學校通學廊道環境改善計畫，目標於今（112）年底前完成改善超過10所學校的通學廊道，提供學童更安全的上、下學環境。

張善政指出，在他上任以後，市府積極盤點全市校園周邊須改善的通學廊道，改善項目包含建立實體人行道，讓學童行走更有保障；若礙於道路空間限制，無法設置實體人行道的區域，則將透過劃設標線、新設候車亭、通學巷時段性禁入等方式；此外，針對校園附近路口的路燈，也將改由雙色溫路燈，藉由不同色溫燈具間產生的色偏差，提高駕駛人於夜間行經學區時的專注力。

工務局長汪在宙表示，本次改善內容除了增設55公尺實體人行道，也與台電公司積極協調，在不影響用電的情形下，辦理高壓電桿遷移。市府利用建立實體人行道，區隔人車動線；增設候車亭走廊，搭配增設避車彎及家長接送區；設置無障礙路緣斜坡道及導盲磚；移除、移設影響通行的障礙物，增加人行動線淨寬；搭配庇護島及路口島頭、行穿線退縮、檢討號誌時制等，擴大路口停等空間；導入通學巷時段性禁入。

汪在宙說明，考量學童上、下學及夜間補習學童的安全，針對學校附近路口，將換裝雙色溫路燈，讓學童通過路口時更安全。透過7大手法打造「好走、好逛、好安全」的通學環境。汪在宙也指出，桃園全市高中以下學校共計861所，目前已規劃66所學校通學廊道環境改善，規模較大者約有38所學校，總經費逾5.1億元，已陸續提報中央補助；其中，內政部及交通部已核定15所校園改善計畫，總經費約1.8億元（含中央補助1.5億元），市長也特別以統籌款先行撥付3 ,500萬元，率先執行改善規模較小案件。

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